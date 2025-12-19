一震可能奪萬命！日本預測首都強震「十年減災未達標」 最慘恐釀16兆台幣損失

日本政府最新模擬東京發生規模7.3強震情境，推估最慘恐釀1.8萬人死亡。（示意圖／達志／美聯社，下同）

日本政府專家會議近期即將公布「首都直下型地震損害最新估算」報告，模擬東京發生規模7.3強震的最惡劣情境。根據初步草案，災難恐造成最多1萬8千人死亡、40萬棟建物全毀或燒毀，經濟損失估達83兆日圓（約新台幣16兆元），顯示首都圈面臨的地震風險依然極為嚴峻。

日本政府專家小組正在研擬新版防災對策，強化耐震與避難支援措施。

根據《日本放送協會》等日媒報導，本次推估與2013年公布的版本相比略有改善，當時預估死亡人數為2萬3千人、經濟損失達95兆日圓。最新數據顯示，在住宅抗震與都市防火設施強化後，災損估算分別下降約5千人與12兆日圓。然而，這仍未達到2015年政府所訂下「十年內將死亡人數減半」的防災目標。

地震後避難者集中在臨時安置中心，生活條件與健康風險成隱憂。

「首都直下型地震」是指震央位於大城市地底的地震，日本歷史上曾多次發生類似災難，包括1923年關東大地震（震央在相模灣）與1995年阪神大地震（震央在淡路島），皆造成重大傷亡與財產損失。

草案亦首度將「災害相關死」納入評估，意指地震倖存者在災後避難生活中因健康惡化、心理壓力或照護不足而死亡。此類間接死亡人數可能介於1萬6千至4萬1千人之間，顯示震災衝擊不僅限於地震瞬間的破壞，也延伸至長期生活與心理層面。

報告同時推估，地震發生後無法返家的居民可能高達840萬人。考量人口密度高、都市設施集中，一旦交通中斷、停電、下水道損壞等基礎設施癱瘓，避難與生活支援壓力將大幅增加。尤其停電戶數可能高達1,600萬戶，淨水場運作受阻也將影響約200萬人。

東京都住宅區集建物顯示高震災風險地區特性。

此次損害預測顯示，日本過去20年來持續從大地震中吸取教訓並改善對策。例如，1995年阪神淡路大地震造成超過6,400人死亡，凸顯都市建築耐震不足，促使政府推動大規模耐震補強政策。2011年東日本大震災則喚起社會對災後生活照顧的重視，從臨時住宅、心理健康到社會排擠等層面皆成為後續改革重點。

儘管災損數據略有改善，但專家強調仍不可掉以輕心，並呼籲政府、企業與民眾應將災害視為「自身課題」持續強化防備。報告預計於本月內定案，相關政府單位將根據新預測更新基本對策計畫，包含重設減災目標與強化外國人應變支援，並提交內閣審議。

日本政府專家小組正在研擬新版防災對策，強化耐震與避難支援措施。（圖／翻攝自X，@nhk_news）

