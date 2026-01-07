震大金鬱金香酒店舉辦公益美術繪畫比賽 引領學童記錄梧棲人文風貌與自然景致

「童心映梧棲，發現在地之美」公益美術繪畫比賽，引導學童以童心視角描繪心中的梧棲，記錄土地的人文風貌與自然景致。（圖：張文祿攝）

位於台中梧棲的震大金鬱金香酒店推動在地美學，舉辦「童心映梧棲，發現在地之美」公益美術繪畫比賽及系列公益活動，結合藝術、教育與公益，引導學童以童心視角描繪心中的梧棲，記錄土地的人文風貌與自然景致，也希望孩子的創作可以讓更多人看見，同時邀請社會大眾共同以實際行動參與公益活動。

酒店事業群兼震大金鬱金香酒店執行長鄭東波表示，期盼透過這次公益美術繪畫比賽，讓藝術持續連結城市情感與社會關懷。未來，酒店將持續深化在地文化推廣與公益實踐，攜手社區與公益夥伴，共同實現文化、教育與公益社會責任共榮發展的目標。此外，酒店將在1月13日中午舉辦限量120席的公益午餐會，並同步展出學童公益美術繪畫作品，把愛串起來，這次公益午餐會全部收入將捐贈「沐風關懷協會」，以實際力量來支持弱勢孩童，讓爱在寒冬中持續延伸。

震大金鬱金香酒店以深耕在地的企業社會責任為核心，舉辦這次公益美術繪畫比賽，鼓勵孩子透過藝術創作描繪家郷之美，培養對土地的認同感與情感連結，並引導其建立愛郷土精神與對大自然的敬畏感，讓藝術成為連結城市情感與社會關懷的重要媒介。

賽事邀集梧棲、清水、沙鹿、龍井、外埔、大甲、大安及大肚等八個行政區的國小學童共同參與，同時也獲得「財團法人張榮發慈善基金會」響應應與大力支持，攜手在地兒少公益團體「沐風關懷協會」來推動關注單親、隔代教養、新住民及經濟弱勢家庭的孩童，協助建立自信，促進身心健全發展。

活動從1月7日起在震大金鬱金香酒店大廳畫廊區展出學童作品，並同步規劃民眾票選響應及公益午餐會等系列活動。凡在1月31日之前於「震大金郁金香酒店」或「禾憶餐酒館」用餐或消費的賓客，憑消費發票即可參與畫作投票及摸彩，鼓勵民眾支持在地公益活動。（張文祿報導）