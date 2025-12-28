震完才響！ 國家級警報「延遲15秒」 氣象署：震源太深

不少民眾反映已經感受到劇烈搖晃後，手機的「國家級警報」才響。（圖／東森新聞）





不少民眾反映已經感受到劇烈搖晃後，手機的「國家級警報」才響，外界質疑，地震預警是否慢半拍？地震測報中心說明，國家級警報在地震發生後15.2秒才發布，16.3秒再針對離島加發第二報。主要的原因跟「震源深度還有位置」有關，而強震後，氣象觀測圖出現耐人尋味的畫面，許多地方開始下雨，為什麼出現地震雨的現象？帶您揭密深夜發生7.0強震，許多人都嚇了一跳，不少人就發現，這次的國家級警報「慢半拍」，都開始搖晃了才收到通知！氣象署就解釋，跟震源深度有關係，這次深度達72.8公里，壓縮到系統的運算時間，所以延遲了大約15秒才發布警報。

深夜時分天搖地動，客廳的燈具、擺飾全部晃個不停，民眾見狀簡直嚇壞，從椅子上跳起驚慌大叫，國家級警報同時逼逼作響。

週六晚間發生規模7.0的地震，全台都感受到強烈搖晃，但就有民眾反映，怎麼都已經開始地震了，才收到國家級警報。

為何這一回地震警報遲到了，難道是系統出了問題？氣象署說，跟地震深度有關係。氣象署地震測報中心科長陳達毅：「這個警報發布的時間，需要15.2秒，跟16.3秒的原因呢，主要是因為地震的深度比較深，因為它的深度有72公里，而且它在外海。」

由於這次的震源比較深，屬於板塊隱沒帶的中層地震，地震波要花費較長的時間，才能傳到地表測站，壓縮到系統的運算時間，才會讓民眾比較晚收到通知，還有用戶發現，如果是用蘋果手機，把IOS系統更新到最新版本，再把安全提示中的地震警示打開來，推播速度竟然比國家警報還要快。

3C專家歐哥：「iOS是獨立系統，安卓是google的系統，iOS是只有蘋果在使用，所以它的更新會比安卓還快。」

專家分析，其實資料來源都是國家級警報，只是IOS系統較單純更新速度快，因此立刻就有警示，這場強震除了讓國家級警報DELAY，也讓氣象署的測站雨量突然飆高，但這不是真的下雨，而是地震雨，前氣象局長鄭明典就釋疑，是因為地震搖動了雨量計，送出假的雨量資料，才會有這個狀況，7.0強震震撼全台，也讓警示系統再度受到檢視。

