震度超過4級石英管一定破！台積電靠一招維持產線運作

27日晚間台灣東北部發生芮氏規模7.0地震，目前傳出部分晶圓廠的石英爐管受到影響，需要花費數日復產，事實上，崇越科技董事長潘重良先前接受《鏡報》專訪時直言，只要地震超過4級，「石英管一定會破」。而這次強震也讓外界回憶起當年921地震，讓石英爐管破裂，堪稱台灣半導體史上的最大危機，他也指出，台積電透過一次下訂三組爐管當備品，確保產線持續運作。

27日宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，業界認為，對半導體產業的衝擊僅次於921地震和2024年4月3日的地震，儘管影響沒那麼大，但依然需要數日來復產，事實上，先前崇越科技董事長潘重良先前接受《鏡報》專訪時直言，只要地震超過4級，「石英管一定會破」，當年921大地震全台大停電，「唯一拉了一條專線給崇越在新竹的工廠」，就是為了讓台積電產線能盡快恢復。

石英爐管是半導體製程中的重要材料，是一個位於擴散製程機台核心的圓柱形容器，作用是確保晶圓在加工過程中不被污染，不過石英又硬又脆，地震只要超過4級很容易破裂

潘重良表示，為了不讓客戶產線因地震停擺，崇越還為客戶提供石英爐管備品，潘重良指出，為此，台積電想了一個因應地震的策略，會一次下訂三組石英爐管訂單，一個是裝機時用，一個是耗材，最後是防震用備品，只為了確保產線持續運作。



