震度4級！桃機天花板崩落砸旅客 塔台全出動急喊航班重飛

台灣昨晚發生深夜強震，桃園機場遭受震度4級的劇烈搖晃，影響飛機起降安全。為確保飛航安全，機場塔台派員進行空側巡視，導致酷航TR875與虎航IT552兩個航班被要求重飛。同時，二航廈多處候機室及行李轉盤出現天花板崩落情況，砸中兩名旅客，所幸無人受傷。機場電梯、電扶梯及電車也一度停駛，但目前航班起降和整體營運已恢復正常。

宜蘭強震2航班重飛。（圖／翻攝YT）

地震發生時，桃園機場震感明顯，攝影機畫面顯示搖晃逐漸加劇。為確保安全，塔台立即通知兩架正在進場的航班取消進場許可並執行重飛程序。機場公司表示，地震後立即派員進行空側巡視，並於11點15分完成05L跑道巡視，17分完成05R跑道巡視，確認兩條跑道設施正常後才恢復航班運作。

前機長于晧瑋解釋，飛行員在飛機上無法看清跑道狀況，必須確保跑道沒有外來物（FOD）、破洞或大裂痕，避免飛機降落時發生意外。他特別強調，若滿油飛機或有油的飛機掉入跑道坑洞，可能導致整架折斷、產生大火，造成旅客無法及時逃生的嚴重後果。

桃機天花板崩落。（圖／TVBS）

在旅客區域，桃園機場二航廈的C1、C5、C7候機室及行李轉盤區出現輕鋼架天花板掉落情況。一位在機場的旅客描述，震動一開始還好，但中間開始晃得比較大，燈具發出明顯的搖晃聲響。另一位旅客則表示，因為機場與震央有一定距離，感受到的震度還算可以接受。

桃園機場公司已初步盤點受影響區域，包含候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，並立即清除掉落物。機場方面表示，目前航班起降和整體營運大致恢復正常，後續將加強巡檢和結構安全確認工作，確保旅客安全。

