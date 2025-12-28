震後傳災情！新北新莊龍安陸橋磁磚崩落、道路現裂縫 公所回應了

昨日深夜地震後，新莊宏匯廣場前道路出現裂縫，公所說明該處在地震前就已存在輕微裂縫。翻攝自新北市新莊區公所臉書



昨日（11/27）深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，新北市震度達4級，其中新莊區鄰近丹鳳高中校門旁的龍安路橋部分柱面磚牆因地震震動掉落路面，磚頭散落在陸橋階梯，宏匯廣場前道路也出現裂縫，所幸未造成民眾受傷。新莊區公所連夜清除異物，經初步檢視，是外貼磁磚受振動影響剝落，天橋主體結構未發現異常。

新莊區公所表示，昨日深夜發生地震後，區公所第一時間接獲通報即派員到場處理，並進行現場清理作業、暫時封閉相關通行路線，經初步檢視，發現是外貼磁磚受震動影響剝落，天橋主體結構並未發現異常，經公所連夜清理，已於凌晨3時30分清除掉落的磚飾材，並通知廠商漏夜打掉剝落牆面。

新莊區公所委外搶修廠商指出，龍安陸橋磚頭掉落情形為龍安路往中正路側的陸橋柱面，因該側柱面磚牆已膨脹剝落，晚上先將此側柱面磚牆全打掉，為顧及民眾安全，先封鎖現場陸橋兩端，預計12月30日完成後開放通行。

龍安陸橋磚頭掉落情形為龍安路往中正路側的陸橋柱面。翻攝自新北市新莊區公所臉書

新北市議員陳世軒表示，24日就曾有民眾向他反映這邊的磚頭已膨脹鼓起、外推，且有長條形裂縫，當時他就曾向新北市工務局反映，工務局卻回覆區公所8月時就曾來檢查過，認為沒有使用疑慮，現在卻磚頭掉滿地，好在因時間是深夜，沒有學生行經，否則後果不堪設想，要求市府在最短時間修復並再次檢查結構，同時通盤檢討新莊區所有天橋。新莊區公所表示，後續將依實際使用安全與管理需求，研議適當處理方式，區公所也將同步針對新莊區轄內天橋設施全面巡查，如發現類似狀況將即時處置，以維護民眾通行安全。

掉落的磚飾材已在凌晨3時30分完成清除，新莊公所表示，後續將持續進行剩餘磚飾材拆除及表面整理作業，預計12月30日完成後開放通行。新莊區公所提供

針對新莊宏匯廣場前道路裂縫，公所表示，經查該處路段在地震前即已存在輕微裂縫，地震發生後受強烈震動影響，裂縫寬處有擴大情形，公所會同養工處同仁第一時間接獲通報後，均已派員到場現勘，確認目前路面尚無明顯高低差，經評估暫不影響人車通行，為維持道路使用安全，已先行完成裂縫填補作業，防止裂縫持續擴大。

新莊區公所表示，預計29日將辦理局部路面刨鋪作業，施工過程中將同步檢視路基狀況，如發現局部路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要的填補及夯實處理，以確保路面品質。

