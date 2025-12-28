震後國小水管爆裂 工友爬梯關水閥「摔落不治」 校長落淚

地震發生後，新北市五股區一所國小因水管破裂導致一場悲劇。27日晚間11時05分強震後，該校四樓男廁水管裂開漏水，走廊積水嚴重。住在學校對面的林姓工友在震後5分鐘內便主動前往學校巡視，發現漏水情況後拿梯子準備關閉水閥，卻不幸滑倒撞擊後腦杓，送醫不治。這位服務學校超過30年的工友，以其熱心負責的態度守護校園，卻在盡忠職守時發生意外，讓全校師生哀痛。

地震造成新北國小，走廊水管破裂，熱心工友到場關水閥，意外墜梯身亡。（圖／TVBS）

地震發生後，學校四樓水管出現破裂狀況，水不斷溢出並沿著傾斜的屋頂流下，形成如瀑布般的水流，聲音之大驚動了附近住戶。林姓工友在地震後立即趕到學校巡視，發現男廁轉角處水管漏水，便拿梯子準備關閉水閥，然而在過程中疑似滑倒摔落，頭部重重撞擊地面。

新北國小校長李財福表示，當時他想請林姓工友到學校幫忙，卻一直聯絡不到，心裡感覺不對勁。直到第二次與警消一同搜尋時，才在四樓廁所裡發現了工友的身影。李財福提到這件事時情緒激動，一度哽咽難以平復。據了解，凌晨2時24分，學校主任回報已找到出水口但找不到工友，直到2時40分，才在男廁發現工友已倒臥在地。

李財福回憶，林姓工友從1991年9月1日到學校任職，服務超過30年來一直任勞任怨。每次遇到颱風或地震，他總是第一個趕到學校。林姓工友在學生和老師眼中是位好叔叔、好大哥，他平時非常孝順，照顧著高齡90多歲的母親，常常在家庭和學校之間忙碌奔波。令人惋惜的是，這份對學校的熱心和責任感，最終卻成為永遠的遺憾。

