震後工友搶修水管奪命 校方悲慟：他很熱心

27號晚間的強震後，新北市一所國小水管破裂，當時林姓工友到校巡視意外奪命，校方人員悲慟表示，他守護校園超過三十年，是最好的夥伴，只要學校有事情，他都會第一個衝到現場，而且他還有另一個身分是義警，默默為社會付出二十年，同事們相當不捨。

熱心工友滑倒撞頭亡，家屬悲慟見最後一面道別。（圖／TVBS）

地震後，德音國小男廁轉角處的水管發生漏水，林姓工友立即趕到學校進行巡視。總務主任劉主任表示，當時發現管線流量非常大就去查看，因為林姓工友平常維修速度很快，但巡查時卻發現他的頭燈掉在地上，一看才發現他已倒在地上。事發經過推測是林姓工友拿了梯子先關水閥，疑似在過程中不慎滑倒，撞擊後腦勺，雖緊急送醫搶救但仍宣告不治。下午進行相驗時，他的哥哥和弟弟都有到場。

廣告 廣告

劉主任回憶道，林姓工友幾乎是從學校創校以來就在這裡服務，無論任何事情他都非常自願地第一個往前走。學生們也很喜歡他，每次需要維修的各項工作，他都會使命必達去完成，是學校最好的夥伴，他的離開讓校方人員感到非常難過。由於林姓工友具有水電專長，平時也會為學校工程提供建議，可說是校方最得力的幫手。

除了在學校服務外，林姓工友同時也是一名資深義警。德音義警分隊副分隊長陳忠勝表示，林姓工友個性很好，為人豪爽認真，值勤從不缺席。他在德音分隊服務已有20年，之前是在五股隊，德音分隊成立後才調過來。同事透露，他為人低調，長期協助員警協勤巡邏、維護社區治安，默默為社會付出。這位熱心工友的離世讓認識他的人都感到無比惋惜，他那份熱心與奉獻精神將永遠留在大家心中。

更多 TVBS 報導

獨／怕爆！屋齡40年海砂庫房藏3.9噸瓦斯槽 居民：如未爆彈

等嘸道歉！ 台南23歲清潔員今告別式 父悲曝：不敢讓嬤知道

傷痛難撫平！花海與歌聲送別余家昶 南西商圈店家生意少一半

上海限定組合「F4-1+阿信」連唱四天 阿信問「多個兄弟願意嗎」

