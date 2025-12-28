震後復電才是惡夢開始？專家曝「通電火災」恐怖案例：水潑插座也會燒

[Newtalk新聞] 27日深夜規模7.0強震震醒全台，民眾擔憂餘震之際，日本專家提醒，地震後真正致命風險常來自火災，且約半數與電力相關。日本石岡市消防本部指出，震後復電引發的「通電火災」案例頻傳，甚至插座遭水潑濺也可能引發漏電起火。專家呼籲，安裝「感震斷路器」可在強震瞬間自動斷電，是防止災後火燒厝的重要保命措施。





據《FNN富士新聞網》報導指出，日本政府專家會議於2025年12月發布驚人預測，若東京市中心發生直下型地震，且適逢冬季傍晚強風助長，估計將釀成1萬8000人罹難。值得注意的是，其中高達1萬2000人恐死於火災，意即三分之二的罹難者並非被壓死，而是逃生不及遭火噬，顯示震後火災的致死率極高。

東京大學都市防災教授廣井悠指出，地震火災成因多變，尤以「電力」為大宗。日本石岡市消防本部特別示警，透過圖解列出三大奪命情境：首先是強烈搖晃導致窗簾或衣物滑落，覆蓋在未關閉的電暖爐上直接引燃；其次是沉重家具傾倒壓損延長線或電線，導致內部短路起火；最後則是水杯或花瓶翻倒潑灑至插座，復電時引發漏電火災。這些危機往往發生在避難當下，民眾根本無暇顧及關閉總電源。





面對電力火災威脅，許多民眾以為逃難時順手關閉總電源即可，但在慌亂逃生當下極易遺忘。廣井悠建議，安裝「感震斷路器」才是根本之道。目前市售產品主要分為三類：針對單一插孔的「插座型」、利用重錘或彈簧原理的「簡易型」，以及直接裝設在總電箱、防護效能最高的「分電盤型」。他呼籲，落實防災不僅保護自家，更能避免火勢蔓延波及鄰里，減輕災後避難所收容壓力。

