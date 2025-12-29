震後海纜受損 數發部：已啟動備援調度確保通訊穩定

（中央社記者潘姿羽台北29日電）近日地震造成台灣東部海域部分國際海底電纜受損，數位發展部今天表示，已於第一時間要求電信業者啟動應變機制與訊務調度，目前非障礙區段均運作正常，雖然尖峰時段部分連線可能出現些微延遲，整體對外通訊維持穩定。最快可於115年1至2月完成修復。

台灣目前擁有15條國際通訊海纜與10條國內通訊海纜。由於台灣對外聯繫及與離島間的通訊高度依賴海底通訊電纜，政府與電信業者積極推動相關保護措施，以強化海纜安全與韌性。

數發部今天晚間發布新聞稿表示，受地震影響，位於台灣東部海域的SJC2、PLCN、FNAL、RNAL及EAC2等國際海纜部分區段發生障礙。數發部獲報後，立即確認各電信業者完成訊務調度作業。依據業者回報，目前已透過替代路由支援，確保通訊不中斷。針對EAC1、TSE-1、APG、TPE及APCN-2等海纜，障礙點多位於日本、中國或新加坡鄰近海域，業者也已與國際海纜組織協調，加速修復進度。

數發部進一步說明，為了確保通訊不中斷，已於第一時間確認業者完成訊務調度，並要求積極協調海纜船投入修復工作。若海象條件許可，相關海纜預計最快可於115年1月至2月期間完成修復。

數發部強調，將持續透過「事前強化偵測」、「事中即時應變」及「事後加速修復」3大面向強化整體應變能力，並秉持「備援再備援」原則，積極布建非同步衛星站點、補助擴充微波容量及增設海纜，以強化海纜通訊韌性。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。（編輯：楊蘭軒）1141229