震後等了快2年 花蓮市馥邑京華大樓預計3月開拆

花蓮市馥邑京華大樓2年前因0403強震受損成為危樓，6棟建物預計3月開始拆除，工期約6個月。（本報資料照片）

花蓮市馥邑京華大樓2年前因0403強震受損成為危樓，6棟建物卻遲未拆除，引發地方關注。縣府建設處表示，大樓預計3月開始拆除，工期約6個月，考量工程期間影響周邊住戶日常生活，屆時將劃分為紅區核心區與綠區提供住戶相關生活補貼，即日起會派員到範圍內的家戶做鄰房鑑定，告知民眾相關配套措施。

縣府建設處長鄧子榆表示，馥邑京華大樓拆除工程已設計完成，經費約1.19億元，準備上網招標，由國土署北區分署代辦，若一切順利展開，預計可在3月開拆，工期約6個月，規畫調用小怪手從中間4棟較高的樓頂開始拆卸，拆掉的營建混合物會從電梯間的通道掉落地面避免四散，待中間樓層高度降下來後，6棟就會一起拆除，全部建物高度距地面8米時就會出動大鋼牙進場。

他說，馥邑京華大樓周邊有許多鄰房，目前初步規畫以周邊25公尺畫分為紅區核心區，綠區則是建物高度平躺為半徑畫設的範圍，由於建物拆除期間，因居民出入口都會實施交通管制，一定會對生活造成影響，1月開始會派員做鄰房鑑定，告知相關補貼與配套措施，提醒鄉親及早因應。

鄧子榆說明目前規畫的補貼措施指出，紅區住戶需暫時搬離，屆時會提供生活不便補貼每戶2萬元，以及每戶3萬元的搬遷補貼，另外，也會比照0403紅黃單住戶的租金補貼給予臨時安置補助，每戶3人以下為8000元，每多1人增加2000元，最高上限1萬8000元；綠區部分，雖然不需要搬遷，但因生活也會受到影響，因此每戶也會有2萬元的生活不便補貼。

另外，馥邑京華大樓鄰近加油站，地方民眾憂心工程期間是否會影響到營業及安全。對此，鄧子榆說，原則上工程車輛會從加油站後面的巷弄進出，且周邊也有空地作為進出動線的腹地，工程期間會用全阻隔式的圍籬與加油站隔開，不會影響加油站營運。

