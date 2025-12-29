震後「髮亂領帶歪」開記者會 科長陳達毅敬業被讚爆

宜蘭縣 / 綜合報導

27日深夜11點5分，宜蘭縣外海發生規模7.0強震，全台民眾被嚇醒；氣象署在地震發生後，火速召開記者會，由地震測報中心科長陳達毅，出面說明最新狀況，過程中被眼尖網友發現他，「領帶歪歪的」頭髮也亂亂的，成了另類焦點；陳達毅表示，當晚本來要睡覺了，結果發生地震後，火速趕往氣象署，也沒時間照鏡子。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說：「大家好，我是地震測報中心科長，陳達毅。」面對鏡頭，還有一點緊張害羞，他是地震測報中心科長陳達毅，27日宜蘭外海，發生7.0強震全台有感，他第一時間趕回氣象署，召開記者會，卻因為這個原因在網路上爆紅。

氣象署地震測報中心科長陳達毅(12.27)說：「但是這樣的地震，還是要多加小心，未來餘震發展的趨勢。」用專業口吻向民眾說明最新情況，不過除了地震最新資訊，科長的領帶成了另一個焦點，被網友發現「好像歪歪的」原來他地震當下就趕著，從新北中和家中回到氣象署，換好衣服後還幫忙修電腦，一切準備就緒就開始記者會，整個過程不到一小時的時間，連上廁所照鏡子的時間都沒有，而且他自嘲除了沒時間，自己也不太會打領帶。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說：「領帶的部分的確是不知道怎麼打，所以我的領帶其實是已經打好了，我並沒有解開它，所以當時就是直接套上去。」陳達毅透露，這套西裝其實是，2012年結婚穿的西裝，平常穿搭大多是，比較休閒的短袖襯衫，搭休閒褲運動鞋，自己平常也比較少受訪，上次受訪是去年3月21日，臨時上陣難免手忙腳亂。

氣象署地震測報中心科長陳達毅說：「就很感謝大家的支持鼓勵跟按讚，那我個人覺得，這個本來就是我們的工作的內容，所以其實趕回來支援然後接受採訪，並沒有很特別。」

網友大讚陳達毅敬業的態度，而他卻謙虛的說這是份內工作，回顧他的職業生涯，2006進到當時的氣象局擔任，地震測報中心技佐，一路從技士當到課長，2023年氣象局升格成氣象署，他也升任科長，這回因為記者會造型，意外在網路爆紅，也為緊張的地震新聞，帶來另類話題。

