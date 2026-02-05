震後10年 台南維冠受災戶「從心站起」
二○一六年二月六日凌晨三時五十七分，高雄美濃發生芮氏規模六點六強震，造成台南永康區維冠金龍大樓倒塌，一一五人罹難，今天滿十周年，受災戶已走出新人生，雙腿截肢的洪家益學會開車、打籃球，「從心站起來」；連晃汶夫妻失去兩兒子，靠人工受孕生了女兒，「把失去的骨肉生回來」，從哭乾眼淚到從容應對，人生翻頁。
美濃震災造成全台共一一七人死亡，都集中台南，維冠金龍大樓災情最慘重，男性死者六十二人，女性五十三人罹難。
大樓住戶洪家益當時雙腿被斷垣殘壁壓住十三個小時才獲救，雙腿截肢無法裝義肢，他下定決心為了家人要趕快振作、努力復健；二○一九年開始直播行銷農產品，逐漸走出低谷，為方便行動，他改裝汽車油門、煞車，以左手控制，重新考取駕照，也和很多親友出遊甚至出國，還重拾打籃球的樂趣。
洪家益表示，震災後最重要體會到「身體沒辦法站起似乎沒那麼重要，心能夠站起來才最重要」，明天將舉辦震災十年回顧講座，希望以自身經歷讓大家知道，「永不放棄才會有光明的未來。」
維冠大樓原址重建為「出雲居」，現任管委會主委連晃汶回憶，當天參加尾牙回九樓的家，突然激烈搖晃後倒塌，整個人被搖到房屋對側，屋內物品東倒西歪，身體一度被家具壓住，他與妻子脫困，但十五歲長子、十歲次子葬身瓦礫中，一家四口頓時少了兩人。
「瞬間要接受家破人亡」，連晃汶說，夫妻倆以淚洗面、眼淚幾乎哭乾，殘酷的是面對排山倒海的災後重建瑣事，當時最大共識是「把失去的骨肉生回來」，透過人工受孕好不容易懷了女兒，目前女兒已念小三；女兒有時詢問兩個哥哥生活點滴，全家為此有了默契，地震劫難就視為人生的一部分，從容應對，「日子總要翻頁向前看」。
南市社會局表示，維冠大樓造成十三名廿歲以下青少年及兒童失去父母，當時年僅四歲的小宇，由祖父母行使監護權，社會局定期關懷訪視也協助整合福利資源，透過信託機制妥善管理相關補助與資產，確保生活長期穩定，目前就讀國中。
「震災是台南城市治理的重要轉捩點。」台南市長黃偉哲說，促使市府建立「災前預防、災中應變、災後復原」的完整防災體系，各界捐助的善款結餘也轉型成重大災害賑災捐款專戶。
南市府表示，災後市府列管九八五棟公有建築全數完成補強，私有建築符規定也由市府全額支應危險建物緊急評估費用，在災後應變制度建立「災害後危險建築物緊急評估機制」，並於去年○一二一地震中發揮效益，快速整合建築師、土木及結構技師公會，分工進行評估作業。
