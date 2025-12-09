震後15分內...高市早苗火速開記者會 徹夜坐鎮前線

首相高市早苗9日清晨呼籲民眾提高警覺。（圖／美聯社）





日本青森強震，發生在當地時間的昨天（8日）深夜11點16分，這個時間有許多人都已經睡了。不過首相高市早苗，果然就像她自己之前說的一樣「不斷工作、工作、工作」，竟然在15分鐘內，也就是在11點30分就緊急召開記者會，並成立官邸對策室，坐鎮前線指揮若定。而防衛大臣小泉進次郎也在第一時間派自衛隊救援，其他內閣成員也在半夜多次召開會議，掌握最新的及時災情，嚴正以待。

神色緊張進入首相官邸，當地深夜11點30分，很多人都睡了，但半小時前剛發生強震，日相高市早苗火速殺回首相官邸坐鎮。

日本首相高市早苗：「大家辛苦了，今天晚上11點16分，青森縣外海發生震度6強地震。」

儘管忙了一整天，累到不行，高市發言前還被拍到揉揉眼角，用手遮住打哈欠的嘴巴，但她快狠準掌握相關資訊，冷靜佈達撤離命令，展現領袖風範。

日本首相高市早苗：「我立即指示，讓民眾獲得及時並準確有關海嘯和疏散訊息，並徹底落實包括疏散居民在內的各項防災措施。」

而在半小時後，日本防衛大臣小泉進次郎迅速換上黑色防災裝，率領一票防衛省高官精神抖擻現身。

日本防衛大臣小泉進次郎：「現在陸上自衛隊，東北方面航空隊的直升機影像傳送機等，都已升空蒐集災害情報。」

小泉調度自衛隊，持續出動23架航空器，從空中蒐集情報。同一時間日本官房長官木原稔也動起來，深夜開記者會，向民眾匯報最新情況。

日本官房長官木原稔：「昨晚青森外海發生強震，這起地震伴隨北海道青森縣岩手縣太平洋沿岸發表海嘯警報，最高恐達3公尺。」

日本政府上下全都動起來，各地方政府也不敢鬆懈。日本記者：「這裡是北海道政府危機管理部門，工作人員正忙著收集資訊。」

有人負責緊盯資料，有人蒐集情報，還有人負責統計，北海道和青森縣政府幾乎是挑燈夜戰，總動員調度防災，要把災害降到最低。

