震怒！川普定調華府槍擊案為「恐怖攻擊」 誓言嚴懲阿富汗籍嫌犯

美國總統川普（Donald John Trump）針對華府兩名國民警衛隊士兵遭槍擊身亡事件發表視訊談話，他將此事件定調為「恐怖行為」，並誓言要對嫌犯施以「最嚴厲的懲罰」。川普同時表示，根據國土安全部的情報，目前被拘留的嫌犯是一名來自阿富汗的外國人。

川普在聲明中表示，「作為美國總統，我決心確保這個犯下暴行的禽獸付出最沉重的代價，」他進一步透露，嫌犯於2021年9月進入美國，「他的居留身分是在拜登總統簽署的法案下被延長的。」

川普在演說中將這起攻擊事件描述為「我們國家面臨的最大國家安全威脅」，隨後他的言論矛頭轉向美國的移民社區。「我們不會容忍這些本不應該在我國的人對法律和秩序的攻擊。」

針對移民政策，川普提出了更嚴格的審查措施：「我們現在必須重新審查每一位在拜登執政期間從阿富汗進入我國的外國人，並且必須採取一切必要措施，確保驅逐任何不屬於這裡或無法為我國帶來益處的外國人。」

川普在演說結尾表達了他對國家忠誠度的要求：「如果他們無法熱愛我們的國家，我們不要他們。」此番言論顯示出川普政府可能對移民政策採取更加強硬的立場，特別是針對阿富汗移民群體。

