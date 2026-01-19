震懾伊朗！最新航跡圖證實「林肯號」打擊群穿馬六甲海峽奔赴中東

美國海軍「林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）」航空母艦。 圖：翻攝「X」@MarioNawfal

[Newtalk新聞] 長期關注南海軍事動態的中國半官方智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）今天（19日）發布最新航跡圖，指美國海軍「林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）」航艦打擊群通過馬六甲海峽（Strait of Malacca），正朝中東方向前進。根據公開資訊，美軍調動與伊朗國內持續動盪局勢密切相關，凸顯華盛頓強化區域威懾的意圖。推算預計於1月25日左右抵達阿拉伯海（Arabian Sea），進一步靠近波斯灣（persian gulf）與荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

根據公開追蹤資訊與多方報導，林肯號航艦打擊群中的勃克級（Arleigh Burke class）驅逐艦「史普魯恩斯號（USS Spruance DDG-111）」、「麥可莫非號（USS Michael Murphy DDG-112）」，18日傍晚接近馬六甲海峽南海入口處時開啟自動識別系統（AIS）訊號，顯示船隊進入馬六甲海峽。若航艦打擊群以巡航速度行進，預估將於5至7天內進入美國中央司令部（CENTCOM）責任區。

紀錄顯示，調動源自五角大廈先前決定，將原本部署於南海的林肯號打擊群轉向中東，以因應以色列與伊朗緊張關係升級，以及伊朗國內大規模抗議引發的危機。自2025年底爆發的反政府示威，已造成數千人死亡，伊朗政權鎮壓激烈，通訊遭大規模封鎖。美國總統川普曾多次表示，若伊朗政權繼續屠殺示威者，美方將介入「救援」，但目前尚未發動直接軍事行動。

分析指出，此次航艦轉移反映美國在多重戰區間的兵力權衡：先前因委內瑞拉行動，「福特號（USS Gerald R. Ford CVN-78）」航艦被調往加勒比海，導致中東缺乏航艦存在，削弱嚇阻效果。林肯號的到來可補強空中打擊與防禦能力，搭載F/A-18超級大黃蜂、F-35C隱形戰機等，強化對伊朗潛在威脅的回應準備。同時，伴隨空中加油機與戰機湧入約旦、卡達等基地，顯示美軍正全面提升區域態勢。

伊朗方面高度警戒，過去曾威脅封鎖荷姆茲海峽（全球約五分之一石油運輸通道），任何衝突恐引發能源危機與全球油價劇震。美國官員強調，此為「防禦性」部署，目的在保護盟友與維持航道開放，但未排除若伊朗局勢惡化，所有選項皆在考慮中。隨著林肯號逼近，區域緊張氛圍加劇。專家警告，美軍強化嚇阻，可能被伊朗視為挑釁，後續需觀察華盛頓是否採取進一步行動。

