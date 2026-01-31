震損修復 玄空法寺文物館重開幕

國民黨副主席李乾龍（前）、立委謝龍介（中）參觀楠西玄空法寺時代藝術文物館。（民眾提供）

記者黃文記∕楠西報導

楠西知名景點玄空法寺在去年嘉義大埔地震受波及，時代文物館內收藏之文物損害甚鉅。歷經一年的整建修復，三十一日舉行開幕儀式，多位藝文界人士蒞臨現場揮毫贈墨寶，寺方邀請到台韓著名書法家趙允珠，現場寫春聯與民眾結緣，讓民眾提前感受年節的喜氣。國民黨副主席李乾龍、台南市長提名人、立委謝龍介也到場參與。

玄空法寺住持法一師父表示，文物館內匯聚了現代藝術、古文物、佛像、唐卡及書畫等珍藏品，這些珍貴收藏均為十方信眾與寺方的結緣物，每件都是無價之寶。這次在地震中損害，法一師父說，「裂痕不只是留在文物上，也刻進我們心中，歷時一年的修復雖不盡完美，但我們深深感恩，在困境中仍有十方大德伸出雙手，以善念與行動，守護這份屬於世人的文化與信仰。」

法一師父指出，玄空法寺自民國九十一年起建，開山方丈全真上人以人文、物文、藝文三種文化與佛法結合度化眾生，在因緣際會下，來自十方信眾所捐獻給廟方千年古佛、菩薩、十八羅漢等，有石刻、木雕及塑像及佛首，十分珍貴。

民國一百年時搭建戶外文物館，後來信眾捐贈日益增加，於是在建造時代藝術館歸類陳列，其中更陳列於敦煌、雲門、龍門石窟才能欣賞到各朝代的藝術品，每一尊古佛依照其特色，擺放在最適當的位置，眾多古佛匯聚，彷彿向眾生說法。從藝術的角度讓環境、心境、意境達成一致，形成心靈上的療癒作用，令每個參訪信眾都能釋放壓力、釋放負能量，從中得到心安自在。

玄空法寺表示，二０二六金馬行空，祈福行春親子遊，活動期間自二月十七日（大年初一）至二月二十一日（大年初五），上午九時至下午五時，新春行春歡迎至玄空仙境淨土，親子體驗、祈福納福、仙境市集一次滿足，還有限量平安幣與民眾結緣，讓諸佛菩薩為您祈福、灌頂，為身心靈注入一股嶄新的正能量。