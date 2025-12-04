震撼你視覺！2025衛武營馬戲平台登場 高空X雜耍X共製大作一次看爆 最強藝術嘉年華

亞洲馬戲大聚會！30國際專家齊聚高雄 衛武營成馬戲交流新中心

【記者 王苡蘋／高雄 報導】2025衛武營馬戲平台將於12月5日至14日登場，以「翻轉日常，萬物流動」為策展核心，從衛武營國家藝術文化中心廳院延伸至卸貨碼頭與戶外榕樹廣場，打造跨越空間、語言與年齡的市民馬戲嘉年華。今年不僅迎來睽違六年的「亞洲馬戲網絡」年會，也首次與國藝會合作，吸引逾30位國際專業人士齊聚衛武營，強化臺灣馬戲的國際連結。

衛武營副總監黃國威表示，馬戲是最能穿透文化隔閡的藝術形式，第九屆馬戲平台持續擴大規模，盼讓大眾在驚險特技、肢體語彙與市集間感受藝術即生活的魅力。

策展人耿一偉指出，自2016年創辦以來，平台始終以國際對話、支持新創作與連結在地為目標，今年更完成多項跨國共製，展現臺灣馬戲的量能與創新。

售票節目方面，法國雜耍大師克萊蒙．達贊繼《人類狂想曲》後再度來台，於衛武營「西卸貨碼頭」推出臺法共製新作《勞動狂想》，以慢馬戲手法在粗獷工業場域探討權力與服從的社會議題。臺澳合作節目《Bed Trip》則由臺灣「創造焦點」與澳洲「YUCK Circus」共同打造，以女性視角翻玩「數羊入眠」意象，融入高空特技與戲劇敘事，呈現女性在社會框架外的真實心聲。澳洲瑟卡馬戲團亦帶來全球巡演口碑作《Humans 2.0》，10位表演者以拋接、翻滾與人體堆疊織出挑戰地心引力的視覺交響曲。

戶外的榕樹廣場則化身「無邊界馬戲樂園」，免費節目亮點包括繩行者柯重賢帶來高空鋼索作品《凝視！》，引導觀眾重新感受建築與身體的關係；莊維安融合民俗與倒立技巧的《封．將軍記》以官將首意象呈現文化底蘊。雙人組「紳士瘋」則以街舞結合馬戲雜耍製造節奏狂歡；日本「白蘆筍雜耍團」帶來幽默又具敘事性的《Oi Oi》，展現跨文化創意。

多項周邊體驗也同步登場，包括親子雜耍工作坊、空中綢吊體驗、夜間「樹洞耳機電影院」播放《小飛象》，並推出市集、特色餐飲與互動裝置《褶褶的地方》，讓民眾在漫步間感受馬戲與生活的結合。

今年平台更舉辦「亞洲馬戲網絡年會」及「第二屆特技大鼎BIG TOP 頒獎典禮」，並推出首屆「創作提案徵件計畫」，展現培育在地馬戲新秀、提升產業能量的決心。在台新、新光金控與文化部等單位支持下，衛武營期待透過十日活動打造亞洲馬戲創新交流的重要樞紐。（圖、影片／衛武營國家藝術文化中心提供）