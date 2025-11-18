震撼價格衝擊CR-V、RAV4 福特國產油電新休旅Territory超殺登場

福特國產油電新休旅Territory超殺登場。

在國產車銷量黯淡許久的福特，終於有了強打新作，醞釀許久的全新國產中型休旅Territory，18日公開亮相，以全新世代高達245馬力的油電動力，加上滿滿的科技配的備，以及超殺的頂規101.9萬（含舊換新補助）售價，目標就是對著目前市場兩大強者—明年要國產的油電Honda CR-V，以及進口休旅龍頭豐田的RAV-4而來。

「Territory顧名思義，就是要衝出新領域的想法，福特這次發表的新型中型休旅，就是要帶給消費者，最佳的動力，最佳的內裝空間，以及最好的科技配備，一次給足最讓消費者滿意的價格。」18日出席福特全新國產中型休旅Territory媒體預賞會的福特六和市場營銷暨顧客服務副總經理黃煌文興奮地說。

隨著貨物稅調降定案，趕在年底台北車展前，不少車商也開始推出新車，希望在年底消費者換車潮中搶市，過去兩年一直欠缺新車種的福特，終於在年底前推出籌備已久的中型國產休旅Territory。「我們知道大家都期待很久，但國產車有很多東西需要準備，所以讓大家久等了。」黃煌文說。

這次新推出Territory在外觀上，搭載倒L型LED頭燈組以及梯形前保桿，科技感十足，水箱護罩的採用蜂巢式樣，表出強烈的運動氣息。內裝鋪陳上，採用簡潔俐落的風格搭配科技座艙，導入12.3吋數位儀表，加上12.3 吋中央觸控螢幕，車室空間也相當符合家庭用戶的需求。

在動力上，則相當令人驚艷，新導入全球市場引僅期盼的「1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統」，採用Dedicated Hybrid Engine專屬油電渦輪增壓引擎以及Dedicated Hybrid Transmission專屬雙速油電變速系統，更搭配搭配Hybrid永磁電動P3 Motor（驅動電機）及Hybrid永磁電動P1 Motor（發電電機）實現電能直驅與高效發電，激發綜效245匹馬力，以及55.6kg-m扭力的動力輸出外，靠著油電動力的優勢，也能達到每公升20公里的油耗表現。

在科技配備上，更是有心，首度導入媲美豪華品牌的MyPaaK手機鑰匙2.0。車主可透過藍牙連接車輛，手機瞬間變身第三把鑰匙，不但能夠提前冷房或暖房、開啟車窗、尋找車輛、預先解鎖尾門，甚至監控車況，MyPaaK手機鑰匙2.0都能貼心搞定。

至於消費者最關心的車價，福特六和也是滿滿的誠意。18日直接發表最頂規的油電車種售價只要109.9萬元，若是扣除舊換新及貨物稅減徵優惠8萬之後，就只要101.9萬元。業內人士觀察，這次福特出的超殺價格，恐怕會讓明年要登場的國產油電Honda CR-V，以及第六代進口休旅豐田的RAV-4接下來的訂價大傷腦筋。

