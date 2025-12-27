震撼全台！北北桃多起電梯受困 南澳短暫停電

昨日深夜發生7.0強震，也傳出零星災情，北北桃皆發生電梯受困案情。（氣象署提供）

全台昨（27日）深夜23時05分激烈搖晃，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0，雖然未傳出重大災情，但全台仍有零星災情，包括台北市、新北市和桃園市皆有電梯受困受理報案；新莊和桃園機場則發生有牆磚和天花板掉落。另外，宜蘭南澳因地震短暫發生停電。

根據消防署統計，台北市因地震發生2件瓦斯漏氣、2件電梯受困、2件屋內受困，均處理完畢；新北市發生3件電梯受困；桃園市也有1件電梯受困。

另外，新莊人行天橋「龍安陸橋」發生磚牆掉落，區公所已緊急拉起封鎖線；桃園機場二航廈候機室則有輕鋼架天花板部分掉落，所幸無傷亡；宜蘭礁溪山泉大飯店一樓大廳玻璃被震破掉落，因為是安全玻璃，一部分碎成蜘蛛網狀，飯店人員已緊急在週邊擺上三角錐並拉封鎖線。

宜蘭南澳地區則在地震發生時23時05分發生停電，並在10分鐘後於23時15分復電。

