震撼全球影視圈！Netflix證實以「2.25兆元」正式收購華納、HBO

串流影音霸主Netflix（網飛）今（5日）拋出震撼彈，證實與華納兄弟達成協議，將以720億美元（約新台幣2.25兆元）正式收購旗下的影視工作跟串流平台，雙方期盼藉由這次聯手，為觀眾帶來更多娛樂項目。

Netflix以每股27.75美元的價格收購華納兄弟影視工作室、HBO、HBO串流平台，然而華納兄弟擁有眾多IP品牌，包括DC超級英雄宇宙（蝙蝠俠、超人、神力女超人）、《哈利波特》等，收購案預計在明年第三季完成，勢必會讓Netflix更上一層樓。

而Netflix也發出聲明表示會繼續維持華納兄弟原有的營運模式，強調華納兄弟旗下的電影都將會繼續在院線上映，Netflix聯合執行長泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）則表示此舉將會為全球帶來「前所未有的娛樂體驗」。

Netflix收購華納兄弟，也包含HBO串流平台（圖／翻攝自HBO官網）

