震撼全美國！失蹤人妻滿身傷歸來「卻被起訴入獄」 她親吐幕後驚人真相
記者王培驊／台北報導
一場發生於 2016 年的離奇失蹤案震撼全美，雪莉帕皮尼（Sherri Papini）在失蹤數日後滿身傷痕歸來，並聲稱自己遭人綁架；不過在聯邦調查局密切追查後，卻以說謊為由將她起訴，引起當時社會一片譁然，戲劇性的轉折更被改編為電影！TLC 旅遊生活頻道最新紀錄片《雪莉帕皮尼：被揭穿的謊言》（Sherri Papini: Caught in the Lie）將帶領觀眾拼湊案件的全貌，並於 11 月 2 日起每星期日晚間 11 點在 TLC 旅遊生活頻道全台首播。
4 集的節目將從事件起點出發完整回顧本案，包含雪莉帕皮尼失蹤前與丈夫的相處過程、疑似遭綁架又突然出現於公路旁的疑點，到最終被聯邦調查局逮捕的後續發展。而雪莉帕皮尼作為事件主角，亦親自於鏡頭前獨家受訪、闡述她的記憶，使觀眾能夠深入她在失蹤期間及後續接受調查時的心理狀態。此外，紀錄片也追蹤了雪莉帕皮尼在 2022 年認罪後所面臨的處境，如她與前夫的監護權爭奪戰。
透過訪談相關人士如雪莉帕皮尼的親人、調查本案的聯邦人員等，以及大量資料畫面、法律文件和法庭紀錄，節目將揭開事件與大眾認知截然不同的一面。究竟雪莉帕皮尼是否真的遭到綁架，背後又是否另有隱情？11 月 2 日起每星期日晚間 11 點敬請鎖定 TLC 旅遊生活頻道《雪莉帕皮尼：被揭穿的謊言》全台首播。
更多三立新聞網報導
LuLu突喊懷孕了！陳漢典曝「2月會看到孕婦」 導演：排戲就看出不對勁
郁方談坣娜感觸深！悲嘆：很大的遺憾 郭子乾曝「兩人最後合作畫面」
不是紅斑性狼瘡？坣娜傳「因胰臟癌病逝」 在丈夫身旁安詳離開
蔡瑞雪聲援范姜彥豐！痛批粿粿「劈腿不可取」 自爆：我前陣子剛經歷過
其他人也在看
橘貓弄破床單！ 「用手蓋證據」仍被當場抓包 心虛轉頭：都說沒事了
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導頑皮的毛孩們闖禍後的心虛舉動總是讓飼主看了好氣又好笑。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻橘貓闖禍後，竟試圖用...FTNN新聞網 ・ 1 天前
奇蹟發生了！浪貓癱瘓倒在醫學院門口「學生出手」神奇復原
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 近日網路上傳出一段令人動容的寵物救援故事，原本一隻疑似被遺棄的小貓，在雨中奄奄 …火報 ・ 1 天前
就是不肯認錯！貓咪搗蛋被抓包卻「理直氣壯」讓主人超無奈
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 會認錯的貓咪並不存在？日本一名飼主在網路上分享自家貓咪「犯罪」後的反應引發熱議 …火報 ・ 21 小時前
小貓受困工廠牆縫 被救出來喜獲鏟屎官！
新北市動保處日前接獲報案，在八里區仁愛路228號一間工廠有一隻小貓受困在鐵皮外牆縫隙內，動保處獲報後即派員前往救援，最後在工廠老闆娘及員工合力協助下成功救援將貓咪救出，小貓咪本身外觀無明顯外傷，活力良...華視 ・ 22 小時前
想要與貓咪變得更親近嗎？了解這些「生氣表現」幫助你不踩雷！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 貓咪雖然平常看起來溫柔可愛、慵懶又乖巧，但千萬別被牠們那副無辜的臉給騙了！當貓 …火報 ・ 21 小時前
假日到南投飆車恐列「告警名單」 警：擬於熱點路段裝測速照相
小心！南投縣竹山鎮假日深夜飆車噪音大到居民無法睡覺，警方已查出飆車發生在10日凌晨2時，確認有26輛車，皆納入縣警局監控平台「告警名單」，若再度進入南投縣，警方將即時掌握並取締，另警方也打算在飆車熱點路段設固定式測速照相設備，科技執法開罰。自由時報 ・ 16 小時前
主持直播惹議！訪女星1句遭嫌沒禮貌 王耀慶怒發長文喊：以後不做啦
51歲男星王耀慶在中國發展演藝事業多年，近日擔任知名時尚雜誌ELLE 80周年盛典直播活動的主持人，因為1句話而爆發爭議。對此，王耀慶於凌晨發布長篇聲明，「以後不做活動直播間主持人啦，不好玩、不背鍋」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
焦點股》台光電：獲利表現亮眼 外資最高目標價上看1695元
銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）連續3季賺逾一個股本，第三季獲利續創歷史新高，隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，第三季每股稅後盈餘11.19元，累積前三季每股稅後盈餘達31.23元，內外資法人紛紛調升台光電目標價，美系外資給予最高目標價上看1695元，台光電今日獲得買盤進場搶進自由時報 ・ 1 小時前
王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言
王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言EBC東森娛樂 ・ 1 天前
輝達大陸市佔率從95％歸零！黃仁勳又警告封鎖大陸下場
輝達執行長黃仁勳在GTC大會上強調製造業重返美國的態度，呼應美國總統川普核心政策，但受訪時黃仁勳也呼籲，美國應該允許AI晶片出口至大陸，拒絕與全球一半的AI人才交流，恐會導致美國在關鍵領域陷入落後。中時財經即時 ・ 1 天前
高中英聽成績10/31公布 上午9時開放網路查詢
（中央社記者許秩維台北30日電）115學年高中英語聽力測驗第1次考試成績將於明天上午9時起開放查詢，並於當日寄發成績通知單，報名資料有填寫手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。中央社 ・ 19 小時前
醜聞再起！陸網美爆鋼琴王子李雲迪趁昏睡「做齷齪勾當」
鋼琴王子李雲迪再度捲入醜聞！大陸網美司曉迪近日在社群平台發文，指控李雲迪對方曾邀請她到瑰麗酒店，趁她服用安眠藥昏睡後「做齷齪勾當」，隨後又將她的聯係方式拉黑。中天新聞網 ・ 12 小時前
尪認了婚內出軌！22年婚姻玩完 1原因挨告免賠
尪認了婚內出軌！22年婚姻玩完 1原因挨告免賠EBC東森新聞 ・ 18 小時前
台中霧峰掩埋場廚餘水溢流 市府：已加強覆土
（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市廚餘去化政策惹議。市議員今天表示，環保局將廚餘傾倒進掩埋場，導致霧峰掩埋場廚餘水外溢，挖11個廚餘坑，連1塊不透水布都沒用。中市府表示，已加強覆土。中央社 ・ 15 小時前
旅宿業要移工 洪申翰：外國技術人力是評估後選項
（中央社記者吳欣紜台北30日電）行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主要聘僱此類人力，除須替本勞加薪，也須透過海外延攬中心引進。至於旅宿業要藍領移工，勞動部長洪申翰說，外國技術人力是評估後選項。中央社 ・ 17 小時前
台灣「普發現金一萬元」：政治攻防下，「還稅於民」會常態化嗎？
台灣民眾最快11月中旬，將收到來自政府的一萬元台幣匯款。這是繼2023年後，當地第二次啟動「普發現金」政策，也是金額最高的一次，外界關注其政治和經濟效果，以及「還稅於民」常態化的可能性。BBC NEWS 中文 ・ 20 分鐘前
雙11電商開打！ 樂天女孩站台 抽獎送純電跑旅.機票 獎品總額逾300萬
財經中心／陳妍霖 莊柏驊 黃康華 台北報導電商年度最大盛事「雙11」開打，像是momo找來「AI女神」李珠珢擔任活動大使，宣布暖身慶啟動，最高回饋23.5%，台灣樂天市場今天（30日）則是找來「樂天女孩」應援，專攻日本品牌，11%回饋，PChome找來「超越三本柱安芝儇、河智媛」等4大女神站台，會下殺多少折扣優惠？同樣也引發關注。「樂天女孩」活力滿滿，為活動超強應援，「台灣樂天市場」宣布，雙11購物節正式開跑！雙11電商開打！ 樂天女孩站台 抽獎送純電跑旅.機票 獎品總額逾300萬（圖／民視新聞）獨家電子書品牌、超人氣和菓子、各大家電、生活用品等，電商平台主打11大日本品牌，11%回饋，要讓消費者一次買爆。雙11電商開打！ 樂天女孩站台 抽獎送純電跑旅.機票 獎品總額逾300萬（圖／民視新聞）樂天女孩熊霓分享說，「11月有普發一萬塊，所以相信大家有更多的''扣達''，可以繼續購物，我最近特別想買空氣清凈機。」樂天女孩MIKA則說，「像我們女孩的桌曆也就是要上了，然後開始預購，這次女孩也非常用心準備桌曆的部分，而且裡面可能都會有平常大家在應援球場上，看不到的女孩的樣子，也是可以在我們樂天購物的網站上買的到。」連樂天女孩新推出的桌曆，都成了雙11大亮點，台灣樂天市場主打獨家，PChome也在同一天，舉辦活動宣傳，已經預告會找來「超越三本柱安芝儇、河智媛」等4大女神站台，各項優惠也會大公開，要瞄準普發現金1萬元商機；momo日前則找來「AI女神」李珠珢擔任活動大使，最高回饋23.5%，不限金額下單，就能抽獎，送純電跑旅，還加碼抽美國達拉斯雙人來回機票，獎品總價超過300萬，消費達到門檻，就可以抽女神見面會門票。台灣樂天市場執行長羅雅薰指出，「今年的電商，其實確實我們的環境非常的險峻，不過關鍵是在於怎麼樣去做出差異化的一些服務，我們的客單價，其實陸續都有持續的提升，從過去的2%、3%，那當然有過去有一兩年的時候是漲得比較比較多一點，差不多5%到6%。」電商競爭激烈，還得面臨消費習慣改變，各大電商平台火力全開，調整策略，要大搶年底消費旺季。原文出處：雙11電商開打！ 樂天女孩站台 抽獎送純電跑旅.機票 獎品總額逾300萬 更多民視新聞報導琳妲比基尼中間全是洞！透視裝炸出「超兇白麻糬」網暴動台股創新高28527後翻黑！川普調降中國關稅10％ 法人分析年底行情 STELLANTIS 集團攜手 NVIDIA、Uber 與鴻海 打造 Level 4 自動駕駛車輛民視財經網影音 ・ 16 小時前
恐怖！她爬山找到「天然彈跳床」嗨翻 網嚇傻：眼鏡王蛇窩
中國江西上饒一名李姓女子近日與友人入山健行時，誤將一處地面異常鬆軟的區域當成「天然彈跳床」，開心蹦跳嬉戲，未料腳下突然竄出兩條大蛇，嚇得眾人尖叫逃離。事後她才從網友留言得知，該處竟疑似是眼鏡王蛇的巢穴，讓她驚呼「後怕到不行」。太報 ・ 1 天前
喵喵躲牆內動彈不得 動保處鑿壁救貓
據林姓老闆娘描述，上午上班時聽見2樓牆內靠近地板處，一直傳出小貓的叫聲，她擔心小貓沒辦法自行爬出，趕緊通報動保處救援。動保員到場後，先與工廠員工將地板拆開，但沒看到小貓蹤跡，後來仔細聆聽聲音來源，確認小貓卡在玻璃門與牆壁夾層內；老闆娘得知，果斷決定「破門、...CTWANT ・ 4 小時前
夫妻吵完架！ 男追妻違停擋道 警拔槍上銬挨批「故意激怒」
高雄一起家庭糾紛演變成警民衝突！一對夫妻吵架後，丈夫開車追至妻子娘家違停並按喇叭，被阿嬤報警處理，沒想到警方竟拔槍警告：「如果你衝撞我，我就是開槍。」更將70多歲阿嬤壓制在地，讓家屬氣炸控訴警方執法過當，已驗傷準備提告。阿嬤不滿地說：「我孫女婿又不是什麼重刑犯，也不是通緝犯，你有需要拿那支槍出來嗎？」整起事件引發執法爭議！TVBS新聞網 ・ 16 小時前