震撼判決！梁育誌性侵殺害馬籍女大生 死刑最終翻盤成無期

（社會中心／綜合報導）高雄男子梁育誌涉犯2020年長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵殺害案，歷經多次更審後出現重大轉折。高雄高分院今（29）日上午就更二審作出判決，撤銷原判死刑，改判無期徒刑。此案先前已兩度判處死刑，最高法院因要求釐清梁男是否具有教化矯正可能性等關鍵爭點，接連撤銷發回更審，最終導致量刑逆轉。

圖／梁育誌涉犯2020年長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵殺害案。（資料照）

本案發生於2020年10月28日晚間，鍾姓女大生獨自從長榮大學歸仁校區步行返住處途中，遭梁男隨機鎖定為犯案目標。梁男以事先準備的麻繩套住鍾女頸部，將其拖入路旁草叢。鍾女奮力反抗，過程中抓傷、咬傷梁男，仍遭性侵並最終身亡。

廣告 廣告

犯案後，梁男駕車載著鍾女遺體在台南、高雄地區繞行十餘小時，期間使用被害人財物購買飲食，甚至因無法支付油錢，將鍾女手機作為抵押，最後將遺體棄置於高雄大崗山區。

警方接獲通報後迅速鎖定梁男，於隔日下午在其住處附近將人逮捕。梁男當時刻意駕車經過家門卻未返家，試圖觀察是否已有警方埋伏。落網後，他一度否認犯行，並假意帶警方返回案發地點，企圖誤導辦案方向，最終仍被警方掌握關鍵證據突破心防，供出棄屍地點。警方在梁男身上及其車內，均採集到鍾女的血跡與DNA。

全案偵結後，檢方依強制性交故意殺害被害人、遺棄屍體等罪起訴。一、二審法院均認定梁男犯行重大，判處死刑。然而案件上訴至最高法院後，認為事實及法律適用仍有釐清必要，撤銷死刑判決並發回更審。

高雄高分院更一審仍維持死刑判決，但再度上訴後，最高法院指出，應釐清梁男殺人與強盜行為間，是否屬於一行為觸犯數罪的想像競合，或為各自起意、分論併罰，並要求查明梁男在犯案當下是否即具有殺人意圖，以及是否仍具教化、矯正的可能性。

更多引新聞報導

席開70桌背後更狂！陳漢典出身法界名門 「漢典」原來這樣來的

宜蘭空拍機投毒案延燒 三姊痛批弟弟：傷害全落在媽媽身上

