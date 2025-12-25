震撼半導體界！輝達傳豪砸6300億買新創公司 黃仁勳回應了

AI晶片霸主輝達傳出以200億美元（約新台幣6300億元）取得AI晶片新創公司Groq的關鍵資產，創下公司史上最大規模交易，也震撼全球半導體與人工智慧產業。然而，輝達強調，這並非併購整家公司，而是透過技術授權與延攬人才的方式，加速布局AI推論市場。

根據美媒報導，輝達執行長黃仁勳在一封內部信中向員工說明，這筆交易將擴大輝達在AI推論與即時運算的能力。他表示，輝達將把Groq的低延遲處理器整合進「NVIDIA AI工廠」架構，但並未收購Groq公司本身，而是吸收其核心技術與人才。

輝達已與Groq達成一項非獨家授權協議，以約200億美元現金取得其AI推論相關資產，同時延攬Groq創辦人兼執行長Jonathan Ross、總裁Sunny Madra，以及多名核心工程師與高階主管加入輝達。Groq則表示，公司將持續以獨立公司身分營運，並由原財務長Simon Edwards接任執行長。

外媒指出，這種「不併購、僅取得技術與人才」的交易模式，近年已成為科技巨頭的主流策略，包括微軟、Meta、Google乃至輝達，都曾透過高額授權或資產交易，避免直接併購帶來的反壟斷審查壓力。

