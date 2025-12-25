震撼半導體界！輝達砸6300億買下Groq資產與人才 陸行之揭「不能說併購」幕後原因

輝達執行長黃仁勳資料照。美聯社



外媒報導輝達砸200億美元買下Groq部分資產，包括晶片技術，以及曾在搜尋引擎Google母公司Alphabet任職的Groq執行長亦將加入輝達。輝達採取的是買下部分資產而不是傳統的併購，前半導體資深分析師陸行之今（12/25）分析指出，此舉是與反壟斷法有關，並預料NVIDIA與Google的晶片角力戰還沒落幕。

路透社指出，Groq專精於「推理」領域，即利用已訓練好的AI模型來回應使用者請求。儘管輝達在AI模型訓練市場佔據主導地位，但在推理領域面臨更激烈競爭，超微半導體（AMD）以及Groq、Cerebras Systems等公司皆試圖挑戰其地位。

陸行之表示，這是一宗震驚半導體業界的指標性交易。NVIDIA（輝達）確實同意斥資約 200 億美元 取得 AI 晶片新創公司 Groq 的核心資產與人才。這筆交易是 NVIDIA 史上規模最大的收購（超越了 2019 年以 70 億美元收購 Mellanox 的紀錄）。

他還指出，有趣的是，為了規避各國日趨嚴格的反壟斷審查，這筆交易採用了類似「微軟收購 Inflection AI」的模式：「非獨家技術授權 + 吸納核心團隊」。看起來，Nvidia 跟谷歌TPU及其他推論ASIC晶片的戰爭還沒結束，也暗示Nvidia 明後年以後可能會推出耗能成本較低，效率高的ASIC晶片。

