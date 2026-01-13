震撼南韓政壇！尹錫悅「戒嚴政變」案 檢方重砲求處死刑

南韓前總統尹錫悅現身首爾中央地方法院，面對「內亂罪」等多項指控，檢方求處死刑。（示意圖／達志／美聯社，下同）

南韓前總統尹錫悅因2024年底突發「閃電戒嚴」，涉嫌觸犯「內亂罪」及多項重罪。針對該案，南韓特別檢察組13日在結案庭上正式向法院求處死刑，稱其為「違憲叛國的主謀」，必須以最嚴厲的方式懲戒。

檢方在結案陳述中強調，尹錫悅破壞民主秩序、意圖長期執政，請求法院判處極刑。

根據南韓媒體報導，在13日的庭審中，首爾中央地方法院刑事合議第25部針對包括尹錫悅、前國防部長金容鉉等8名被告進行結案陳述。特檢團強調，尹錫悅企圖透過戒嚴掌控國會、司法與軍警系統，以延長個人執政，動用軍警包圍國會、策劃拘捕在野黨領袖、國會議長與中央選委會官員，犯行嚴重危害國家體制。

特檢指出，此案不僅是嚴重破壞憲政秩序，更讓南韓民眾重新回想起全斗煥、盧泰愚軍政時期的陰影，形容這是「韓國憲政史上最重大的內亂事件」，必須比照甚至超越過往獨裁政權的懲處標準，以確保民主體制不再遭受威脅。

2024年12月3日，尹錫悅突宣布全國戒嚴，引發政治動盪，隔日即遭國會通過解除命令。

另據報導引述檢方說法，2024年12月3日，當時仍為總統的尹錫悅突然宣布全國緊急軍事戒嚴，聲稱目的是為了打擊「親朝勢力」。但該行動迅速引發國內政治與社會動盪，隔日國會深夜緊急通過解除戒嚴案，尹錫悅隨即遭停職、逮捕、彈劾並正式罷免，是繼朴槿惠之後南韓史上第二位因彈劾下台的總統。

除尹錫悅被求處死刑外，前國防部長金容鉉則被求處無期徒刑，前司令官盧尚元因主導戒嚴部署則遭求刑30年。特檢表示，相關人員為達政治目的密謀策畫，動用國家資源壓制國民自由，毫無悔意與反省，構成重大國安威脅。

戒嚴令發布後，南韓各地爆發示威潮，民眾強烈反對政府動用軍權干預憲政體制。

此外，尹錫悅還面臨妨害公務、濫用職權等多項罪嫌，其妻金建希亦涉入多起案件，正接受司法調查中。現任總統李在明在2025年底宣布，將每年12月3日定為「國民主權日」，紀念人民成功阻止戒嚴、守護憲政秩序的一天。此案一審預計將於2月中旬宣判，南韓社會高度關注判決是否會開啟司法體制面對高層叛國行為的新時代。

南韓前總統尹錫悅現身首爾中央地方法院，面對「內亂罪」等多項指控，檢方求處死刑。（圖／翻攝自X，@SBS8news）

