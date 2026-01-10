【震撼同框】盧秀燕、王金平、韓國瑜現身清水！出席全台最大天公廟龍柱大典

台中市清水區玉京天公祖總廟昨舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，市長盧秀燕與立法院長韓國瑜等地方民代等到場共同見證。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市清水區玉京天公祖總廟，由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建，十日舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，市長盧秀燕表示，期盼在玉皇大帝庇佑下，後續工程平安順利，未來成為清水地區重要的信仰中心，守護地方、造福市民。

盧秀燕感謝增福基金會董事長蔡添壽，承繼父母「以孝為先、回饋社會」的家訓，結合個人信仰、企業經營理念與公益使命，推動玉京天公祖總廟興建，相信經過莊嚴、順利的大典後，興建一定會圓滿順利，保祐國家國泰民安、國民幸福圓滿，最後祝福玉京天公祖總廟香火鼎盛，神蹟顯現，信徒滿天下。

立法院前院長王金平、現任院長韓國瑜同台出席大典，王金平期待廟宇順利完工後，成為宗教的起點、未來來台觀光的旅客必參拜之處；而韓韓國瑜感念蔡添壽對宗教及社會的付出，期待這份無私奉獻的精神能淵源流傳。

民政局長吳世瑋表示，玉皇大帝增福基金會自一０二年設立以來，秉持宗教仁愛精神，以闡揚道教教義、淨化人心為宗旨，長期投入公益慈善、社會教化及地方關懷，對地方安定與社會發展具正面影響，未來廟宇落成後，將成為地方重要的信仰中心與公益據點，透過宗教力量關懷弱勢、回饋地方，發揮信仰安定社會的重要功能。

蔡添壽於致詞時說，玉皇大帝統御諸天、護佑萬靈，玉京天公祖總廟於民國一０八年動工，占地約四千五百八十八坪，規劃興建主廟約八百八十坪，為地上十五樓、地下二樓建築物，未來落成後，可望成為全台最大的天公廟，期望在天公庇佑之下，促進宗教和諧、社會安定，並為世界祈願長久和平。