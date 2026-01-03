震撼嘉義！柯文哲Long Stay為張啓楷操盤2026

台灣民眾黨前主席柯文哲今（3）日前往嘉義市，為投入市長選戰的立委張啓楷站台，並拋出震撼彈，宣布將親自擔任其競選總部總幹事，更將在嘉義「Long Stay」長期駐點。此舉被視為替民眾黨操盤地方首長選戰，已對藍綠陣營形成顯著壓力。

柯文哲前往嘉義為張啓楷站台。（圖／民眾黨）

柯文哲解釋，嘉義市在台灣民主史裡地位特殊，有跳脫政治傳統、接受非主流政黨的特性。他稱讚張啓楷具備財金專業與媒體人出身的雙重優勢，是民眾黨現階段最合適的市長人選，加上嘉義市民「不看黨派、只看專業」的風氣，讓他看好張的勝選機會，因此願意親自督軍。

對此，張啓楷表示，柯文哲擔任總幹事能有效整合黨內中央與地方資源，讓他深具信心。他透露，柯文哲已展開密度堪稱「魔鬼級」的行程，後續更規劃每日舉辦10場客廳會，期望以此種深入基層的戰法贏得選舉。

前台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨）

針對外界關注的「藍白合」議題，張啓楷呼籲應盡快展開協調，並直言「藍白合一定比綠更大」，期望最晚能在農曆年前整合成功。柯文哲則補充，藍白整合應以民調為基礎，在最適當的時機推出最強的競選團隊。柯文哲的「Long Stay」行程即刻啟動，首日便與支持者「小草」進行座談，並已安排美食與市場掃街等活動。

