震撼宣布停工！王子不倫粿粿 首露面畫面曝「尾牙照吃全被拍」

記者林汝珊／台北報導

粿粿（左）和王子（右）不倫戀風波鬧得沸沸揚揚。（翻攝自王子IG）

范姜彥豐去年 10月底開撕妻子粿粿（江瑋琳）婚內與邱勝翊（王子）出軌，「粿王風波」鬧得沸沸揚揚。事件曝光後，王子公開道歉並宣布全面停工，所屬經紀公司喜鵲娛樂也同步暫停其所有工作安排。風波沉寂數月後，王子近日再度現身公開場合，引發關注。

近日喜鵲娛樂舉行尾牙，歌手金泰佑在IG限時動態分享現場畫面，除了上傳老闆 Summer（林有慧）與蕭敬騰在台上互動的片段外，也意外捕捉到同公司的王子身影。只見他身穿白色帽T、外搭黑色外套，低調現身，隨即成為網友討論焦點。

廣告 廣告

王子現身公司尾牙。（圖／翻攝自IG）

回顧爭議，范姜彥豐於去年開撕，指控王子與粿粿關係越界，並表示已掌握相關證據。事後王子在社群平台發文致歉，坦承在私人關係中「確實有越界行為」，喜鵲娛樂也發表聲明，宣布暫停其所有演藝工作。

更多三立新聞網報導

「釜山女神」李晧禎第一次獻台灣！揭台韓差異 認「對不起南珉貞」

直擊／ATEEZ林口開唱變夜店！「野狼上身」萬人狼吼 崔傘讚火鍋好吃

日音樂女神接力來台！菊池桃子、相川七瀨登上 Billboard Live TAIPEI

直擊／SUPER JUNIOR希澈自體發光！東海脫外套抱銀赫粉絲全瘋

