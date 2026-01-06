震撼宣布投入花蓮縣長選舉 何啟聖籲國民黨初選：終結傅家23年王朝

媒體人何啟聖昨日宣布投入花蓮縣長選舉，並親自將參選宣言送至李乾龍辦公室。翻攝自何啟聖臉書



2026花蓮縣長選舉在即，在現任縣長徐榛蔚任期屆滿情況下，和傅家親近的吉安鄉鄉長游淑貞已表態參選，盼延續其地方勢力。不過在國民黨提名在即之際，致理科技大學教授、媒體人何啟聖昨日（1/5）宣布參選花蓮縣長，還親赴國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室遞交參選宣言，要求黨內舉辦公平、公正的初選，並喊話「花蓮不姓傅」，希望能夠終結傅崐萁夫婦長期把控的「政治王朝」。

何啟聖昨日震撼宣布將爭取國民黨花蓮縣長提名，並親自將參選宣言送至李乾龍辦公室，隨後也在臉書發布參選宣言，和選民分享參選初衷。何啟聖直言，一個地方若在民主時代長期被稱為「王國」，那不是地方榮耀，而是民主恥辱。多年來，花蓮被外界冠上「花蓮王」稱號，但說的不是秀麗山海、璀璨文化，而是現任立委的傅崐萁。

點名「花蓮王」23年王朝 何啟聖：對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷

何啟聖指出，傅崐萁和妻子徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲，如今更堂而皇之、毫不避諱的規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於「傅氏王朝」政治家族的行事曆當中。這樣的形象，不啻是對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。

何啟聖表示，強調銳意革新的國民黨，不應對此視如不見，更要有人警醒、自覺，「我要站出來挑戰的，不是某一場選舉，而是一整個把花蓮關起來的政治結構，我要做的是，打開花蓮，讓陽光照進來。」

細數傅崐萁爭議 黨內同志都批「國民黨的病毒」

何啟聖也提到，傅崐萁的問題從來不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡，包括過去因內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑，主政期間又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議，甚至屢遭質疑將地震重建善款與公款挪作個人政治行銷使用，導致有捐款人要求退還善款。

何啟聖接著指出，傅崐萁在制度邊緣以「假離婚」方式進行權力布局，在公共倫理上，又涉及性騷擾女性媒體主管的指控，儘管部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任也不會因此消失。更諷刺的是，回到國民黨後，又在黨中央委員選舉中被立委徐巧芯具名檢舉涉及賄選，這也正是為什麼連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」，「不是辱罵，而是政治判斷：只要這樣的人仍在權力核心，改革就不可能被社會相信。」

何啟聖痛批，傅崐萁連在黨團幹部交接的公開場合，還能以一句「走政治路，沒背個兩三條（案件），不會大尾」來戲謔司法底線、合理化政治不清白，更暴露出一種早已失序的權力價值觀，「當一位政治人物可以如此輕率地，把刑事爭議、司法案件，描繪成從政過程中『理所當然的配件』，甚至暗示『沒有這些，反而不夠資格』，那麼這已不是個人修辭的問題，而是政治文化的潰爛。」

何啟聖指出，這樣的話語實質上是在向社會傳遞一個極其危險的訊息，那就是清廉已不再是基本要求，守法也不再是政治加分；承擔責任，反而成了可被嘲諷的天真。這正是為什麼傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵。

呼籲初選納入游淑貞、張峻 何啟聖喊「花蓮不姓傅」

何啟聖表示，為此，他公開要求國民黨，花蓮縣長提名必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選，並納入和傅家親近的游淑貞，以及有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的縣議長張峻，以及認同國民黨、願意參選的所有同志，藉此產生真正符合民意的國民黨候選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中。

何啟聖坦言，他不是花蓮人，但他要為花蓮站出來，因為去年九二三花蓮重災後，全台各地湧入的救災志工、數以萬計的「鏟子超人」，都用行動證明了一件事，就是花蓮不姓「傅」，不應被一家一室所堰塞，應是花蓮人的花蓮，是台灣的花蓮，是世界的花蓮。

