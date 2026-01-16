震撼彈！《中華一番》作者小川悅司突宣布停更 網湧入喊話「復活小當家」

【緯來新聞網】風靡亞洲的日本料理漫畫《中華一番！極》第182話近日揭露關鍵劇情，主角劉昂星在與對手進行生死攸關的料理對決中落敗，遭判死刑，劇情走向震驚讀者。該作品由日本漫畫家小川悅司創作，並於講談社旗下平台連載，正值原作《中華一番！》連載滿30週年。

小川悅司去年12月31日透過社群平台深夜發文寫道：「誰能想到，在連載滿30週年的2025年，主角竟然會死亡。」他坦言，寫下這一情節後，一度無法構思後續劇情，甚至向AI尋求解決方法，但AI的建議不甚滿意，目前正考慮其他劇情發展方向。

根據《中華一番！極》官方資料，自2017年展開續篇連載以來，故事風格明顯轉向嚴肅與黑暗，不同於原作的熱血歡樂。此次劉昂星的死亡情節首次引發劇情存續的重大不確定，也讓部分讀者回想起其他經典角色曾歷經「死亡與復活」的橋段，如《七龍珠》的孫悟空。



針對劇情變化與連載狀況，小川悅司於X平台發出暫停連載通知，《週刊少年Magazine》連載中的《中華一番！極》16日0時暫時停更，連載預定於2026年1月30日凌晨0時恢復更新，屆時將釋出第193話〈愛的“歸結”〉與第194話〈少年時代的面容〉。

