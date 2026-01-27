震撼彈！京大「美女刺客」今井優里深夜宣布退選 支持者錯愕...原因曝

國際中心／程正邦報導

日本眾議院大選將於下月8日揭曉結果，正當各黨派緊鑼密鼓展開攻防之際，原本被寄予厚望、代表國民民主黨出戰大阪第7選區的「美女刺客」今井優里（Yuri Imai），卻在昨深夜無預警宣布退出選戰。這位擁有「京都大學高材生」與「前模特兒」雙重光環的政治新秀，退選消息一出，立刻在日本社群平台X引發熱烈討論。

畢業於醫學系名門 「刺客」之姿挑戰大阪選區

現年25歲的今井優里，學歷背景極其驚人。她畢業於日本頂尖學府京都大學醫學部「人類健康科學系」，在學期間曾擔任過模特兒，憑藉著出眾的外貌與知性形象，自宣布投入選戰以來便備受矚目。據《產經新聞》報導，她原先打出「讓負擔世代走向挑戰世代」的口號，試圖在傳統政壇中注入年輕活力，被外界視為國民民主黨在大阪選區的一支奇兵。

然而，這場政治處女秀卻在起跑不久後戛然而止。今井優里昨晚在X平台發表道歉聲明，表示：「辜負了大家的期待與寶貴時間，我深感抱歉。」對於這起退選急轉彎，支持者紛紛留言表示錯愕與惋惜。

退選理由引熱議：考量工作夥伴與個人因素

關於退選的具體原因，今井優里並未提供詳盡的解釋。她在貼文中僅婉轉提到，經過慎重考慮，意識到參選可能會對「工作相關人士」造成不必要的困擾，為了保護周遭夥伴，才做出這項艱難的決定。

國民民主黨隨後也證實了這項消息。據《讀賣新聞》指出，黨部已正式同意今井優里的申請，並撤回其在大阪第7選區的參選資格。黨方聲明僅簡短表示，今井是基於「個人因素」主動提出退選，並對此結果表示遺憾。

網路正反評價：是壓力過大還是另有生涯規劃？

在高度競爭的日本政壇，年輕女性參選人往往面臨巨大的輿論壓力。今井優里的退選在網路上掀起兩極評價。部分網友推測，或許是其過往的模特兒經歷或私人生活遭到過度檢視，才讓這位政治新星選擇止損。

也有聲音認為，25歲正是職涯起步期，今井可能在政黨理想與現實職務之間感受到了難以排解的衝突。隨著「美女刺客」的離場，大阪第7選區的競爭態勢將重新洗牌。

今井優里宣布退選全文：

致各位：

我已決定退出競選。

非常抱歉浪費了大家的期望和時間。

我意識到競選公職可能會給我的工作夥伴帶來不便，因此決定退出競選。

目前，我不確定是否還能提供更多細節。

對於所有了解我的人，我深表歉意。

*此帳號僅用於選舉相關事宜，因此我會在解釋清楚所有細節後刪除此帳號；如果無法解釋清楚，則會在通知所有人後刪除。

