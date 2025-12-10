震撼彈！傳奇影后金芝美美國辭世「曾拍700部作品」享壽85歲

記者林汝珊／台北報導

南韓資深影后金芝美辭世。（圖／翻攝自首爾國際女性電影節）

南韓資深影后金芝美（本名金明子）驚傳於美國辭世，享壽85歲。韓國電影界今（10）日證實消息，表示韓國電影人協會正以協會名義籌備「電影人葬」，目前正與家屬溝通細節，靈堂尚未設置，相關喪事仍在安排當中。

金芝美於1957年以金基永導演的《黃昏列車》正式踏入影壇，演出作品數量驚人，累積多達400至700部，被譽為韓國影壇不可超越的傳奇人物。她以精湛演技橫掃多項國際與國內大獎，包括巴拿馬國際電影節最佳女主角、大鐘獎影后等，地位無可撼動。

除了演藝成就，金芝美也長期投入電影產業發展，創立製作公司「Jimi Film」，並曾任韓國電影振興委員會委員，致力推動產業制度改革。2010年，她以「華麗女演員」之名入選「電影人名譽殿堂」，影響力相當高。

