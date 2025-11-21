震撼彈！前女團成員爆交往大8歲、單親爸羽球男神 粉嗨喊：追星成功

記者陳宣如／綜合報導

韓國娛樂圈近日傳出新戀情消息。前女團April成員、現為演員的尹彩暻（Yoon Chae Kyung）與南韓「羽球男神」、奧運金牌得主李龍大（Lee Yong Dae）已經交往將近一年。據韓媒《SPOTV NEWS》報導，兩人透過朋友介紹相識，雖相差八歲，但感情穩定，且在社交場合會互相稱對方為「另一半」，顯示雙方對這段關係相當認真。尹彩暻經紀公司對此僅低調回應，未證實也未否認戀情。

前女團April成員尹彩暻與「羽球男神」李龍大，兩人相差8歲，近期傳出雙方已交往將近一年。（圖／翻攝自韓媒報導）

李龍大於2017年與演員卞秀美結婚，但婚姻因性格不合於2018年結束，離婚後獨自撫養女兒。韓媒指出，李龍大在經歷過一次婚姻挫折後，對這段新戀情格外謹慎，並認真經營與尹彩暻的交往。尹彩暻則在2016年以I.B.I活動時曾公開表達對李龍大的欣賞，她曾在訪問中表示：「羽球是大家都能接觸的運動，但李龍大拿球拍發球的樣子真的很帥。」如今她與曾經崇拜的運動選手發展戀人關係，時間跨度近十年的巧合引發關注。

尹彩暻和李龍大從粉絲與偶像的關係發展為戀人，也被外界視為「追星成功」的最佳例子之一。（圖／翻攝自SPOTV NEWS）

尹彩暻自2012年出道以來，歷經多個女團及選秀節目，累積演藝經驗與知名度。近年她轉型戲劇演員，參演《高麗契丹戰爭》、《1點11分向你走去的時間》等作品，持續活躍於影視圈。李龍大過去則為羽球國手，奪下多面奧運與亞運獎牌。退役後，他擔任Yonex羽球隊教練，也參與《我家的熊孩子》、《Racket Boys》等綜藝節目，深受觀眾喜愛。

消息曝光後，韓國網友對此戀情發表多元看法，包括「希望李龍大這次能幸福」、「彩暻的演藝生涯一直運氣不好，希望她幸福」、「又不是瞞著小孩在交往，管太多了」等留言，顯示大眾對這段跨界戀情既關注又存在討論。如今兩人從粉絲與偶像的關係發展為戀人，也被外界視為「追星成功」的最佳例子之一。

