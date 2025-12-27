震撼彈！前女團成員結婚1年多「突公開道歉」宣布離婚 未來新動向曝

記者蔡維歆／綜合報導

高山一實和福良拳離婚。（圖／翻攝自IG）

日本偶像女子團體「乃木坂46」前成員高山一實去年7月無預警公開喜訊，宣布正式升格為新婚人妻，對象則是擁有超過225萬訂閱者的YTR「QuizKnock」成員Fukura P（福良拳）。如今結婚一年多，兩人27日分別在各自社群平台同步發文，正式宣布已離婚，震驚演藝圈。

高山一實、「QuizKnock」福良拳去年宣布結婚。（圖／資料照）

高山一實在聲明中向支持者致歉，坦言「儘管在結婚時收到了大家溫暖的祝福，卻仍走到今天這樣的結果，對此由衷致上歉意」，並承諾未來仍會「誠懇努力於工作活動」，希望外界持續以溫暖目光守護．福良拳則表示會一如既往全力投入活動，盼大家繼續支持。

而去年根據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，高山一實原先就是YTR「QuizKnock」粉絲，恰好特別喜歡的就是Fukura P，兩人曾多次在節目上合作，之後經過朋友牽線逐漸熟識，正式交往時間是從高山一實於「乃木坂46」畢業後才開始。如今據《體育日本》報導，他們約在今年11月左右便已完成離婚程序，婚姻僅維持約1年4個月便畫下句點。

