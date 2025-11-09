震撼彈！剛率隊奪總冠軍 樂天桃猿宣布古久保健二卸下一軍總教練

培證英雄當家球星宋成文，近日入選韓國國家隊集訓名單，儘管年底也傳出有意入札挑戰大聯盟，但他今天受訪時卻表示，現在不會去在意美職球探的眼光，反而是將擊敗日本隊，作為頭號目標。宋成文近兩個賽季都在KBO繳出超過3成的打擊率，累積擊出45轟、進帳194分打點，還跑出46次盜壘成功，這讓他獲得不少大聯盟球探關注，《The Athletic》曾撰文稱，宋成文是一名多守位的內野手，過去兩季的打擊能力大幅提升。對於自己入札後能否獲得青睞，宋成文謙虛地說：「像金河成、李政厚、金慧成等前輩，早就在KBO成為頂級球員後才挑戰美國職棒，我只是最近兩年稍微表現還不錯的選手而已。」他表示，自己已經有年紀了，這是第一次也是最後一次挑戰MLB，也做好了可能不被選中的心理準備。宋成文近日也入選韓國國家隊的集訓名單，這兩天要和捷克進行熱身賽，下周末則是前往日本與日本武士隊再打2場比賽，他認為，目前當務之急就是要好好備戰明年3月的經典賽，他說：「我不會去意識美國職棒球探的目光，現在我穿著國家隊的球衣，最近在國際賽成績不好，對日本也是連敗中，這個時候，打敗日本更重要。」最近由職業選手參加的棒球國際賽事中，韓國遭遇日本已吞下

麗台運動報 ・ 1 天前