震撼彈！北市府與輝達議價完成 李四川證實了：122億入駐北士科

暱稱「AI教父」的輝達（NVIDIA）公司執行長黃仁勳，之前宣布要讓總部落腳北士科T17、T18兩塊精華地，引發國人轟動。不過，北市府與原土地持有者新光人壽，為了解約條件爭論許久，最後敲定逾44億「分手費」，才讓市府終於能重新與輝達簽約、使後者得以入駐。而台北市副市長李四川稍早更宣布，市府也已和輝達總公司完成議價，預計最快2月11日、最慢2月13日簽約，金額則是122億。

李四川說明，今（6）天中午市府與美國輝達總公司，就入駐北士科T17、T18完成議價，金額確定為122億。今天議價完之後，因為輝達總公司還必須往上走程序、釐清合約內容，因此目前預計，最快會在2月11日以前完成；如果來不及，最慢也會在13日、也就是農曆過年放假前，一定會完成簽約。

關於122億的金額，李四川則說，當初已在議會報告，跟新光人壽談妥解約後，大概就已和輝達共同初估，價值約在125億上下。此款項當中，包含跟新壽解約後，輝達需要概括承受的14多億；這裡面有一筆營業稅1.6億，但這部分經市府與中央釐清後，這1.6億確定可退還，所以輝達的概括承受款項，下降到約12億多。

因此，承上述，李四川說，最後就將權利金定在122億左右。

如果簽約完成，李四川續指，輝達應該就會走請照程序，必須先通過都市設計審查；關於這部分，他們已經委託台灣在地的建築師，進行規劃設計，執行長黃仁勳也有給很多意見。不過李四川也提到，上次黃仁勳過來的時候，一直稱讚這個估計比美國的還漂亮、有創意，因此設計完後，應該馬上就會送來建管處，以開展申請建造程序。

在那之後，李四川說，會馬上送入都發局進行都審；如果審過，確認本身沒有問題，原則上就會發照。輝達方面應該也會希望盡快開工，之後會不會申請連續壁工程，則是尊重他們的意見。

