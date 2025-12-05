震撼彈！南韓美妝集團「愛茉莉太平洋」啟動自願退休計畫

南韓知名美妝集團愛茉莉太平洋。（圖／翻攝自unsplash）





南韓美妝龍頭愛茉莉太平洋集團（AMORE PACIFIC）時隔5年再度啟動自願退休方案，為業界投下一顆震撼彈，官方也發聲強調是為了強化企業體質所做出的政策。

根據《朝鮮日報》報導，愛茉莉太平洋集團今（5）日上午透過內部公告正式宣布，為因應瞬息萬變的國內外經營環境，決定對員工實施希望退休計畫。這次列入自願退休的公司，包括愛茉莉太平洋控股、愛茉莉太平洋本社，以及旗下的Innisfree、ETUDE、AMOS Professional、Osulloc、Espoir等多家知名美妝保養品牌。

而申請資格為任職滿15年以上的員工，或年滿45歲以上的人員，補償金額則依年資不同給予待遇：

1.任職滿15年至未滿20年，以及45歲以上經驗入社者，可領每1年資歷相當於基本薪資2個月的補償金。

2.任職滿20年以上者，可一次領取相當於基本薪資42個月的補償金。

除了希望退補償金，公司還會提供法定退休金、失業給付協助，以及退休後2年內本人與配偶的全身健康檢查補助等配套措施。

愛茉莉太平洋集團表示，這次方案一方面是為了強化企業整體體質，另一方面也希望協助有意轉換跑道的員工提供實質支援，讓他們在下一階段職涯能更順利。

