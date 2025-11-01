震撼彈！ 台肥董事長李孫榮突遭撤換 吳音寧接任

前北農總經理、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。（本報資料照片）

台肥昨（10月31日）公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，且自31日起生效。消息曝光後，引發外界討論。

根據台肥公告，農業部已更換法人董事代表人，舊任者為李孫榮，原本李孫榮任期自2024年6月26日至2027年6月25日，但上任一年多後，農業部突然改派新任者為吳音寧；該公告異動原因則是寫下，農業部改派法人董事代表人，新任生效日期為2025年10月31日。

而吳音寧過去曾擔任台北農產運銷公司總經理，但上任後曾多次被台北市議員質疑專業度，又爆發農曆春節期間北農連休導致菜價下跌等，爭議不斷。後來她角逐彰化縣立委未果，緊接著擔任行政院中辦副執行長。

至於李孫榮則是美國德拉瓦大學(University of Delaware)環境工程研究所博士，曾任嘉南藥理大學第四、七任校長、台灣糖業公司獨立董事、審計委員會委員及經營投資委員會委員。

另外，根據《自由時報》報導指出，台肥內部則完全未曾聽到人事異動案，日前台肥還舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集學研機構及各縣市農會代表，並邀請歐洲企業CEO等國際專家，共同探討緩控釋肥創新技術與農業減碳策略，董事長突然換人，員工則大表意外。

