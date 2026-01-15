震撼彈！因施明德堅守立法院25年 萬年總召柯建銘：這屆做完要離開了

記者詹宜庭／台北報導

民進黨前主席施明德今（15日）85歲冥誕，立法院民進黨團總召柯建銘出席「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會時表示，施明德是影響他一輩子最深遠的人，1998年時縣市長選舉，自己本來想選，但施明德跟他說「建銘，留在國會台灣拚獨立」，這一留就留了25年，「我當了25年總召，但是這一屆做完，我也是要離開立法院了，這這裡說一句『Nori，生日快樂』！」

廣告 廣告

史丹佛大學胡佛研究所檔案館偕施明德文化基金會，今舉行「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式，邀請立法院長韓國瑜、立法院民進黨團總召柯建銘及美國在台協會AIT前處長司徒文與會致詞。

柯建銘致詞時提到，「施主席終其一生不改其志，充滿傳奇與精彩，施主席是我真正的老大，他出獄時假牙是我做的，這是我一生的榮幸。我是和前立法院長蘇嘉全在國會全面改選進入立法院的，一生有這個機會跟著施明德學習、成長，是我莫大的榮幸。施明德是影響我一輩子最深遠的人，1998年時縣市長選舉，我本來想選，但施明德跟我說『建銘，留在國會台灣拚獨立』，這一留就留了25年，我當了25年總召，但是這一屆做完，我也是要離開立法院了，這這裡說一句『Nori，生日快樂』」。

會後，有媒體詢問「你做完這屆就不繼續做了嗎？」柯建銘回應「當然啊」，媒體追問「這個想法黨團都知道嗎？」柯建銘則說，「規定就是兩屆就結束了，謝謝」。

更多三立新聞網報導

第6度對決！綠營台南市長初選陳亭妃獲勝 謝龍介恭喜：盼打場光明選戰

鄭麗君赴美再磋商關稅！立院民進黨團：專程過去回來一定有說明

1.25兆非全對美軍購？民進黨批混淆 黃國昌：為何之前要遮遮掩掩？

妃憲對決告終！民進黨台南市長初選民調：陳亭妃60.85%勝過林俊憲58.16%

