震撼彈！大咖樂團主唱驚傳離世 團員心碎證實噩耗：他已離開我們

記者林宜君／台北報導

「Sound Of Guns」傳出主唱安德魯•梅特卡夫驟逝的消息。（圖／翻攝自 Sound Of Guns FB ）

英國搖滾樂團「Sound Of Guns」傳出主唱安德魯•梅特卡夫驟逝的消息，樂團成員隨即在臉書與社群平台上證實死訊。官方貼文寫道：「今天，我們心碎了。我們非常難過地告訴大家，我們的朋友、兄弟、也是樂團的靈魂主唱安德魯•梅特卡夫已經離開了我們。」

樂團成立於2008年。（圖／翻攝自Sound Of Guns FB）

樂團成立於2008年，團員包括安德魯•梅特卡夫、李•格林（Lee Glynn）、奈森•克勞利（Nathan Crowley）、約翰•科利（John Coley）與賽門•芬利（Simon Finley），以充滿力量的現場演出、爆發性的舞台魅力以及獨特音色聞名。雖然樂團在2013年正式休團，但在搖滾樂迷心中仍具有不可替代的地位。

廣告 廣告

隊友在貼文中深情緬懷安德魯。（圖／翻攝自Sound Of Guns FB）

隊友在貼文中深情緬懷安德魯：「安迪是舞台上最出色的主唱之一，他的氣場無人能敵，創作才華驚人，嗓音獨一無二。他是真正的藝術家、表演者、詞曲創作者，更是一個溫暖善良的人。我們永遠感謝能與他並肩的那段時光，也感謝那些我們共同創造的美好事物。」，隊友們回憶，與安德魯一起站上無數舞台、創作歌曲，留下了無數經典瞬間。「我們見證了不可思議的表演，也遇見了許多美好的人們。」貼文一出，粉絲湧入留言區哀悼，並分享個人回憶。

更多三立新聞網報導

MAMAMOO華莎激瘦驚呆眾人！認靠「2招」狠甩10公斤 從蜜大腿變骨感線條

王子道歉聲明挨轟！陳沂酸爆他代表作「沒當兵＋破壞家庭」 網全讚爆

張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人

美聲天后坣娜病逝！「生前最後貼文」竟成預言 粉淚崩：最後祝福

