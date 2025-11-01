震撼彈！將接任台肥董事長 吳音寧：認真做實事最重要

台肥昨日公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，引發外界震撼。對此，吳音寧今也在其社群平台發聲，表示台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。

台肥昨日公告董事代表人事異動，吳音寧接替原農業部代表人李孫榮。（圖/資料照）

台肥昨天（10/31日）公告，農業部已更換法人董事代表人，舊任者為李孫榮，原本李孫榮任期自2024年6月26日至2027年6月25日，但上任一年多後，農業部突然改派新任者為吳音寧；該公告異動原因則是寫下，農業部改派法人董事代表人，新任生效日期為2025年10月31日。

吳音寧原本任行政院中部聯合服務中心副執行長。（圖取自吳音寧臉書）

對於農業部公布台肥官股董事代表名單引發外界爭議，吳音寧今天（1日）一早在臉書發文表示，很多朋友傳訊來關心，她想先跟大家說：不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。

吳音寧最後強調，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。而她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要。

