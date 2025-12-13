震撼彈！少女時代Tiffany認了熱戀卞耀漢明年秋天結婚 公司證實了

娛樂中心／台北報導

Tiffany和卞耀漢熱戀中。（圖／翻攝自IG）

少女時代第一位人妻要誕生了！韓國女子天團少女時代成員Tiffany今（13）日傳出結婚的好消息，對象正是一起合拍電視劇《逆貧大叔》的演員卞耀漢，兩人因戲結緣進而交往，預計明（2026）年秋天舉行婚禮，經紀公司也發表聲明證實喜訊。

根據《STARNEWS》、《News1》等韓媒報導，卞耀漢所屬經紀公司 TEAMHOPE 於13日透過官方立場表示：「兩位演員目前正以結婚為前提，認真地交往中。」消息曝光後，瞬間成為韓網與社群熱議焦點。

少女時代成員Tiffany和演員卞耀漢傳出結婚的喜訊。（圖／翻攝自IG）

據悉，卞耀漢與 Tiffany 因合作 Disney+ 作品《逆貧大叔》結下緣分，從戲劇夥伴逐漸發展為戀人。低調交往的兩人，最終選在此時對外坦承關係，也被視為對彼此感情的負責態度。過去Tiffany也曾談到與卞耀漢的合作，「我原本就是卞耀漢的超級粉絲，但在片場見到他時，他就像獨角獸一樣，是一個非常熱情的人，我也盡可能吸收他的能量並從中學習。」卞耀漢則回應：「蒂芬妮是我的英文老師。在拍攝現場我非常依賴她。」

Tiffany於2007年以少女時代成員身分出道，留下多首經典代表作，2018年以「Tiffany Young」之名展開新階段，不僅活躍於音樂舞台，也成功轉戰戲劇與音樂劇，曾出演《財閥家的小兒子》、音樂劇《芝加哥》與《逆貧大叔》，展現全方位藝人實力。卞耀漢則在2011年以短片電影出道，演出《監視者們》、《社交恐懼症》、《未生》、《陽光先生》等多部作品，曾以《韓山島海戰》得過第43屆青龍電影獎及第58屆大鐘賞的最佳男配角獎。

