震撼彈！少時秀英、鄭敬淏「交往14年情斷」 經紀公司證實了

秀英（左圖）和鄭敬淏交往14年宣佈分手。（摘自IG）

韓國演藝圈「模範情侶」的少女時代成員秀英與鄭敬淏，在相戀14年後驚傳分手。兩人近日先被網友發現互相取消追蹤IG，今（9日）秀英所屬經紀公司Saram娛樂也證實：「兩人確實已經分手，決定以良好的同事關係繼續相處。」

崔秀英與鄭敬淏同為中央大學戲劇電影系校友，兩人於2012年9月開始發展為戀人關係，並在2014年公開戀情，至今交往近14年，一直是韓國演藝圈代表性的長壽情侶之一。據身邊相關人士透露，鄭敬淏近年持續投入影視作品拍攝，秀英則在韓國與日本之間往返活動，因行程繁忙導致見面時間減少，雙方近期已整理彼此關係，選擇結束戀人身分。

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回顧兩人過往的甜蜜互動，2014年10月韓國狗仔《Dispatch》（簡稱D社）捕捉到兩人約會結束後依依不捨的畫面。照片中，兩人手牽手走在街頭，在道別時仍難掩不捨情緒，隔空比愛心互動，鄭敬淏甚至送上飛吻後又忍不住折返，給了秀英一個擁抱，當時畫面相當甜蜜，也讓粉絲印象深刻。

秀英過去曾與姊姊一同出演《現場脫口秀Taxi》，姊姊當時也曾談及兩人關係，表示：「我在旁邊看，能配合秀英的男人只有鄭敬淏歐爸，他真的從來沒有生氣過，有時看似在吵架，但最後總能用笑話化解氣氛。雖然鄭敬淏歐爸不是我的理想型，但我很羨慕他們的相處模式。」

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