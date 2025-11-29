震撼彈！川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件全數作廢

美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，所有非拜登親筆簽署的行政命令與文件即日起全部取消。川普聲稱拜登任內多達9成以上的官方文件都透過自動簽名機代簽完成，質疑這些行政行為不具法律效力。

根據CNN報導，川普在貼文中直言，任何由「瞌睡喬拜登」（Sleepy Joe Biden）使用自動簽名機簽署的文件，大約占92%，從現在起全部作廢，不再具有效力。他進一步強調，自動簽名機若未經美國總統親自授權使用就屬於違法行為，並痛批拜登根本沒參與自動簽名過程。

川普指控，拜登周圍的激進左派圈子早已奪走他作為總統的權力。他在「真實社群」上宣布，所有不是拜登本人親簽的行政命令及相關文件全部作廢，因為這些自動簽名的操作是非法的。川普並稱拜登沒有參與這個過程，若他否認將以偽證罪論處。

拜登過去曾多次公開否認所謂幕僚代簽或掩蓋行為，強調所有政策與決定都是由他本人拍板定案，並批評這類指控是出自說謊的政敵。川普近年多次藉自動簽名機議題質疑拜登的總統職能，甚至下令調查該機制是否與拜登認知能力衰退有關。但值得一提的是，美國司法部早在小布希（George W. Bush）政府時期就曾指出，總統依法並不必須親手簽署文件，透過自動簽名機簽署依然具有法律效力。

