震撼彈！川普突下令「立即」重啟核試驗 中國回應了

國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山的川習會。（圖／美聯社）





世界還在關注美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山的「川習會」時，一則來自社群媒體的發文，卻像核彈引爆般震驚了國際社會！川普在前往會晤地點時突然宣布，他已指示美國軍方「立即恢復核武試驗」，以與其他核武大國保持「平等」。這項打破美國長達33年核試驗禁令的決定，不僅讓美中貿易會談蒙上陰影，更讓中國外交部緊急喊話，希望美方能「遵守暫停核試驗的承諾」，維護全球戰略平衡與穩定。

根據《路透社》報導，美國總統川普在前往韓國釜山與習近平進行貿易談判的途中，拋出了這項重磅決定。川普透過社群媒體發文指出：「鑑於其他國家的核武試驗項目，我已經指示戰爭部開始以平等的方式進行核武試驗。這一程序將立即啟動。」

廣告 廣告

川普在發文中提及核武國家的排名，稱美國居首，「俄羅斯排名第二，中國位居第三，但五年內將與美國並駕齊驅」。隨後，川普對外界解釋，重啟核試驗是必要的，目的是確保美國在核能方面能與競爭對手保持同步。「既然其他國家都在進行試驗，我認為我們也應該進行試驗。」但他未透露核子試爆場址將設於何處。目前尚不清楚川普所指的「核武試驗」是進行爆炸性核試驗，還是指可攜帶核彈頭的飛彈飛行試驗。除了北韓外，其他核武大國已經超過25年沒有進行過爆炸性試驗。

川普的決定立即引起國際社會的強烈反應。中國外交部立即對此表示關切，呼籲美國應遵守暫停核試驗的承諾，共同維護全球戰略平衡與穩定。俄羅斯高級議員認為川普的決定將預示著一個充滿不確定性與公開對抗的新時代。

內華達州民主黨眾議員迪娜·泰特斯表示將提出立法來阻止這項決定。軍備控制協會主任達裡爾金博爾則批評川普「消息閉塞，脫離實際」，並警告此舉可能「引發美國對手的一系列核試驗，並破壞《不擴散核武條約》」。

川普決定重啟核試驗的背景，正值俄羅斯與中國近年來核武實力快速增長。俄羅斯總統普丁近期動作頻頻，不僅成功試射了新型「海燕」核動力巡航飛彈，還成功測試了「海神」核動力超級魚雷，引發西方關注。

據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）數據顯示，北京的核武庫規模已從2020年的約300枚，增加到2025年的約600枚，增幅超過一倍。美國軍方官員預計，到2030年，中國將擁有超過1,000枚核武。

川普雖然表示歡迎無核化，並透露正與俄羅斯就軍備控制進行談判，並希望中國能加入，但北京此前曾回應，要求中國加入中美兩國的核裁軍談判是「不合理也不現實的」，因為中國的核武庫規模遠小於兩國。