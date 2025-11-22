震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應
針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
魏筠今天在臉書發文表示，吳子嘉21日在「董事長開講」節目中爆料說，鄭文燦有意「代表民進黨參選桃園」。大家不用再猜了，自己直接問鄭文燦。鄭文燦表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》中爆料，自己透過個人管道，得知鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達想要參選桃園市長的想法。鄭文燦現在被停權3年，總統賴清德一句話就能解掉，他就可以參選。而桃園市目前在民進黨選對會的規畫範圍之內，是屬於不用初選的區域，也就是徵召區。
延伸閱讀
影/今迎小雪！開窗散濁氣、芹蔥入菜 馬年運勢一路狂飆
醫美新制引爆反彈 學會批衝擊上千診所「很多人會失業」
國1重大車禍！副駕遭拋出車外 殘肢碎躺坡道喪命
其他人也在看
張善政連任攔路虎爆是他 鄭文燦14字回應
媒體人吳子嘉21日在《董事長開講》中爆料，前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，已經私下會面民進黨某高層。然而，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文表示，她直接問鄭文燦，鄭文燦表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。太報 ・ 1 天前
玉澤演來台疑被騷擾！「繁體中文21字」撂重話警告 網一看炸鍋了
36歲韓國男星玉澤演是男團「2PM」成員之一，同時還兼具演員身分，多才又帥氣的他深受粉絲喜愛。近日，玉澤演為了拍攝新戲而暫居台中生活，怎料，今（21日）他突然在社群以全中文喊話：「不要偷拍」，疑似遭到粉絲騷擾。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才被點名「出來戰台北市長」遭捧最強！蔡英文首發聲了
政治中心／曾郁雅報導2026參戰人選陸續出爐，民進黨表態參選台北市長的人選，除了有吳怡農之外，立委沈伯洋、王世堅也被視為有力人選，近日台灣民意基金會董事長游盈隆則點名如果民進黨想勝選，就找人氣王「蔡英文」，對此王世堅也表示「她是最強的」但也要尊重本人意見，正當話題在網路引發熱議，蔡英文本人就在社群公開發文重提「台灣模式」了。民視 ・ 1 天前
全球首例！美國出現人類感染H5N5禽流感死亡個案 衛福部回應了
美國出現全球首例人類感染H5N5死亡病例，患者家中飼養的鳥禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。衛福部長石崇良今天（23）表示，根據美國衛生單位評估，目前無人傳人風險，但正逢候鳥遷徙季節，呼籲國人出外旅遊應避免接觸禽鳥。中時新聞網 ・ 2 小時前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！鄭麗文今日上午出席雲林縣口湖鄉的「雲林口湖健走、步步口福」活動；由於鄭麗文是當地人，因此她在活動前受訪時坦言，她非常興奮，從昨天就很開心要參加活動，因為她小時候過年最期待回阿公、阿嬤家，也非常感謝鄉長的邀請。針對賴清德昨日緬懷黃百韜，內文也說應緬懷為國奮戰的國軍官士兵，而非共諜一事，鄭麗文則表示，誠心為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家所有英雄，不但要紀念，還要繼續秉持他們精神保衛國家。「我們不應該把國家英雄作為政黨鬥爭的工具、不應該消費這些國家英雄」，鄭麗文又說，也希望在記得過去中華民國風雨歷史，不要忘記先輩流血流汗。國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）她又稱，今天身為中華民國的領導人及總統，應該時時記住、團結全中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人與裂痕，台灣經不起再繼續的撕裂，尤其更期待賴清德能停止政黨惡鬥，因為台灣不能再內耗。最後，鄭麗文還說，今天來到口湖，原本是雲林最窮的地方，但是看地方上即便那麼艱困奮鬥，當地人仍不斷奮鬥，使得今天雲林縣展現完全不同風貌，「人民想要安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再內鬥了」。原文出處：快新聞／暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導劍指鄭麗文？賴苡任今祭黃百韜 喊固守KMT核心價值該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話民視影音 ・ 2 小時前
2026北市藍白合？黃國昌喊「4+2席全壘打」 戴錫欽：尊重策略
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首度會面後，外界關注2026地方選舉藍白將會如何合作；針對民眾黨主席黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委戴錫欽今（23日）表示，充分尊重民眾黨提名策略，國民黨將力拚「單獨過半」。太報 ・ 2 小時前
邱議瑩、林岱樺為何這麼拚？ 郭正亮：她們知道賴瑞隆已內定
民進黨高雄市長初選打得火熱，其中立委邱議瑩、林岱樺都相當積極爭取，不過，前民進黨立委郭正亮爆料，「民進黨早已內定高雄市長候選人就是賴瑞隆」，而且邱、林兩人都清楚內定情況，所以才會如此積極。郭正亮還分析透露綠營在高雄與台南的選戰布局已經底定。中天新聞網 ・ 21 小時前
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票EBC東森新聞 ・ 4 小時前
明年中日韓首腦會談 傳中國拒出席
據日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。工商時報 ・ 10 小時前
小雪大雪運不冷！農曆十月12生肖好運榜出爐
2025年乙巳蛇年農曆十月，利休養生息、進補蓄力。那麼，此月十二生肖運勢會是冰雪降臨，還是好運加持、溫暖如春？請跟隨科技紫微網一起來看看吧。科技紫微網 ・ 6 小時前
李四川2026戰新北快了？他曝「最佳參選時間點」
台北市副市長李四川日前在2026年地方選舉中表達了願意承擔新北市長候選人職責的意願。他指出，如果國民黨需要他參選，他不會拒絕。國民黨新北市議員林金結認為，李四川如果能在明年3月1日投入選舉，將是最佳的時機。中天新聞網 ・ 2 小時前
游盈隆點名蔡英文選台北市長！ 吳思瑤驚嘆：亂點選舉譜
民進黨2026年台北市長選將未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委吳思瑤昨（21日）被問及此事時，驚訝地笑回「我想游盈隆應該不是認真的啦」。中時新聞網 ・ 22 小時前
攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享
輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初，可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄，會好好跟大家分享。 #蔣萬安#李四川#輝達東森新聞影音 ・ 16 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 4 小時前
被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦這樣說
[NOWnews今日新聞]桃園前市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，媒體人吳子嘉則爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。不過，民進黨桃園市議員魏筠今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「太上皇坐鎮」柯文哲回黨部？詹凌瑀：黃國昌的主席夢該醒了
即時中心／温芸萱報導前民眾黨主席柯文哲近日被爆已悄悄回到中央黨部所在大樓辦公，引發外界議論。對此，媒體人詹凌瑀今（23）日在臉書指出，「太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？」，她表示，民眾黨主席黃國昌原以為能在柯文哲缺席期間塑造在野共主形象，如今卻面臨柯文哲重返黨部、疑似「就近監軍」的尷尬局面。她更形容，黃雖嘴上尊柯，實際卻得隨時留意「樓下的阿北」是否介入決策，心裡怕是恨不得柯文哲直接退休。民視 ・ 2 小時前
幕後》柯文哲神隱2個月忙什麼？和ChatGPT吵架 與AI密謀一件事
民眾黨創黨主席柯文哲在2025年9月中解除羈押禁見，至今已經過了2個多月，這段時間柯文哲在幹什麼？依他本人於官方頻道影片中的說法，他幾乎整天都在家上網，於網路上東晃晃、西晃晃；民眾黨現任主席黃國昌則表示，他經常和柯文哲交換意見，一周會和柯文哲見2次，他與國民黨主席鄭麗文會面前一天，凌晨1點柯文哲還傳訊息給他。柯文哲妻子陳佩琪也在臉書透露，柯文哲最近拍片、運動......風傳媒 ・ 4 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前