震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應

針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

魏筠今天在臉書發文表示，吳子嘉21日在「董事長開講」節目中爆料說，鄭文燦有意「代表民進黨參選桃園」。大家不用再猜了，自己直接問鄭文燦。鄭文燦表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》中爆料，自己透過個人管道，得知鄭文燦最近跟黨政某高層見面，表達想要參選桃園市長的想法。鄭文燦現在被停權3年，總統賴清德一句話就能解掉，他就可以參選。而桃園市目前在民進黨選對會的規畫範圍之內，是屬於不用初選的區域，也就是徵召區。

