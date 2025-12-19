震撼彈！憲法法庭癱瘓1年大復活 8名大法官今針對《憲法訴訟法》產出「新判決」

憲法法庭睽違一年將展開新局。資料照。李政龍攝



立法院藍白陣營於去年12/20合力通過《憲法訴訟法》第30條修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭迄今只能做出不受理裁定，實質癱瘓1年。大法官們上午開會「確認裁判文本評議」，今天將公告「憲法訴訟法修正案」判決，可望解決《憲訴法》爭議。由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞下午3點將召開記者會說明。

憲法法庭於去年10/28針對「擬制遺產課稅案」公布判決後，包括司法院長許宗力、蔡炯燉在內的7名大法官旋即於2天後卸任，爾後，總統賴清德兩度提名包括正副院長在內的14名大法官，均遭藍白立委杯葛，目前尚未進行第三輪提名。

廣告 廣告

更棘手的是，藍白立委去年12/20合力通過《憲訴法》第30條修正案，明定在判決時，除了另有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，現有總額過半數同意；且參與評議的大法官人數不得低於10人，做成違憲宣告時，同意人數不得低於9人，直接拉高大法官的評決門檻。未滿10名大法官時，憲法法庭不得作出判決。

藍白立委左手拉高大法官做成判決或暫時處分的門檻，右手兩度封殺總統提出的人選，導致憲法法庭運作癱瘓1年，迄今無法產出判決。

新法於立法院通過後，今天恰好滿一年，大法官們內部意見分歧，代理院長謝銘洋、大法官呂太郎、陳忠五及尤伯祥等4名大法官曾撰寫不同意見書，主張大法官應針對《憲訴法》解釋自救；但大法官楊惠欽、蔡宗珍和朱富美3人發表聯合聲明，認為大法官有義務遵守現行有效的《憲法訴訟法》，僅大法官蔡彩貞尚未表明立場。

司法院指出，今天將公布憲法法庭114年憲判字第1號判決，案由為「憲法訴訟法修正案」，法界人士表示，此舉有機會為目前的憲政惡鬥開出新路。

更多太報報導

剴剴之死燒社工！ 兒盟前執行長被問「有無疏失」這樣答 法官怒：一直在找理由

剴剴之死！第一個實地晤談的兒盟督導超心痛 淚曝惡保母的3個「假訊號」

獨家／超荒謬！剴剴案再爆兒盟涉「串證」 2主管出庭前先找陳尚潔「委任律師」