娛樂中心／巫旻璇報導

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）今年2月被傳出感情動向，對象是年紀小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa）。兩人先後多次被拍到一同外出約會，甚至曾在美國洛杉磯被目擊身穿情侶裝並肩現身街頭。當時林俊傑僅透過經紀公司低調表示「目前以音樂為重」，未正面回應戀情。不過，他今（29）日突如其來在社群平台公開放閃，等同大方認愛七七，消息曝光後立刻引發網路熱議，歌迷也紛紛獻上祝福。

震撼彈！林俊傑突認愛小20歲女友 曬「一家四口」甜蜜合照

林俊傑(右2)今日罕見在社群曬出與廣東女網紅「七七」（左1）的甜蜜合影。（圖／翻攝林俊傑IG）

林俊傑今日罕見在社群分享與女友一同替母親慶生的合照，畫面溫馨甜蜜，也被視為間接證實戀情，這不僅是他出道22年來首次公開感情狀態，更首度在社群上主動曬恩愛，他在貼文中寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」。

事實上，從年初開始，就有不少網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行出遊，該名女子隨後被起底正是廣東知名網紅「七七」。









