震撼彈！毛嘉慶宣布「退出民眾黨初選」

毛嘉慶宣布退出民眾黨黨內初選。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）





媒體人毛嘉慶去年加入民眾黨，原先有意參與桃園中壢議員初選，結果遭同選區對手張清俊檢舉對黨內的黨工性騷擾，案件送至中評會，今（3）日震撼宣布將退出中壢區議員初選。

毛嘉慶在臉書發文表示，「做人處事，讓任何人感受到不舒服，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉」，並強調他沒說過甚麼開房踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容也無法解釋，如使指控已經對家人造成傷害。

隨後毛嘉慶宣布退出中壢區議員初選，他坦言原本加入民眾黨是希望能盡一己之力，但是現在這個氛圍，已經不存在了。

毛嘉慶臉書全文：

曾參殺人，何況小毛？

做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉。

但是，我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。

我在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

